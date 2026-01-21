Μαρία Κορινθίου: Η φωτογραφία που πόσταρε αγκαλιά με τον Γιώργο Καραθανάση

Μία ανάρτηση αφιερωμένη στον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, έκανε η Μαρία Κορινθίου, τονίζοντας πως πήρε από εκείνον τη μεγαλύτερη, πιο ζεστή και υπέροχη αγκαλιά.

Η ηθοποιός ανέβασε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου μία φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς, κατά την οποία αγκαλιάζει τον σύντροφό της και γελάει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε: «Ημέρα αγκαλιάς σήμερα. Δεν το γνώριζα. Σήμερα το πρωί πήρα τη μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά. Δεν το γνώριζε. Απλά κάποια πράγματα γίνονται για να γίνουν, γίνονται γιατί είναι να γίνουν. Έρχονται έτσι απλά, αλλά εν τέλει όχι και τόσο απλά και με μαγικό και μοναδικό τρόπο είναι αυτό που μέσα από χίλιες σιωπές, έτσι απλά δεν μπορεί να κρυφτεί».

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2025 αρκετούς μήνες μετά το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αίβάζη, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε τη σχέση της με τον Γιώργο Καραθανάση.

Η ηθοποιός έχει αποφασίσει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μοιράζεται μόνο όσα η ίδια επιθυμεί μέσα από τα social media της. Σε μία από τις συνεντεύξεις που έχει μιλήσει για τον σύντροφό της, είχε αποκαλύψει τι ήταν αυτό που την «τράβηξε» σε εκείνον: «Ο Γιώργος είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει τι είναι, ποιος είναι. Ξέρει πως με την παρουσία του βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του», είχε δηλώσει στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! της φίλης της Σίσσυς Χρηστίδου, τον περασμένο Σεπτέμβριο.