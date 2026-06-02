Επιχείρησε να βιάσει γυναίκα & απείλησε με μαχαίρι κόσμο σε πολυκλινική

Ήταν χωρίς άσυλο στη χώρα

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Επιχείρησε να βιάσει γυναίκα & απείλησε με μαχαίρι κόσμο σε πολυκλινική
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/6/2026)

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Υπήκοος Σουδάν έκοβε βόλτες στην Αθήνα, κρατώντας μαχαίρι. Προσπάθησε να βιάσει μια γυναίκα, ενώ εισέβαλε και σε πολυκλινική απειλώντας γιατρούς και ασθενείς. Συνελήφθη και διαπιστώθηκε το πλούσιο ποινικό παρελθόν του, ενώ για άλλη μία φορά προέκυψε ότι είχε απορριφθεί το άσυλό του στη χώρα. Για περιπτώσεις σαν κι αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλη καθυστέρηση, αποφάσισε γρηγορότερες απελάσεις.

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Προσπάθησε να βιάσει μια γυναίκα, ενώ εισέβαλε και σε πολυκλινική απειλώντας γιατρούς και ασθενείς.

«Μπήκε προσποιούμενος τον πελάτη στο κατάστημα. Μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και, την ώρα που του είπα “καθίστε” και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα του πίσω ακριβώς από το δικό μου. Άρχισα να φωνάζω. Βιάστηκα, άσχετα από την πράξη, μέσα στον χώρο μου», λέει το θύμα απόπειρας βιασμού. 

Οι φωνές της και τα αντανακλαστικά της την έσωσαν. Βγήκε έξω από το μαγαζί. Λίγο μετά ακολούθησε και ο δράστης. Στα πλάνα φαίνεται να κάνει χρήση ουσιών έξω από την επιχείρησή της, λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Πάνω του είχε αυτό το μαχαίρι. Για καλή της τύχη, ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε.

 

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Στα πλάνα φαίνεται να κάνει χρήση ουσιών έξω από την επιχείρησή της

Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί. Φεύγοντας από την οδό Μενάνδρου, που βρίσκεται ένα στενό πιο κάτω, έτρεξε και εισέβαλε σε πολυκλινική, κρατώντας ένα μαχαίρι. Ήταν αποφασισμένος να κάνει κακό. Στον πρώτο όροφο της πολυκλινικής τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία. Για μία ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι είναι γνώριμος των Αρχών.

Στον πρώτο όροφο της πολυκλινικής τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία. Για μία ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι είναι γνώριμος των Αρχών.

Έχει απορριφθεί το άσυλό του - Ο επίδοξος βιαστής από του Σουδάν έχει ποινικό παρελθόν από το 2021 με αποφυλακίσεις εξπρές 

  • Το 2021 έχει καταδίκη για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα. Κινήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως στη Μενάνδρου. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους.
  • Το 2024 φυλακίστηκε με ποινή τριών ετών για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία. Τρεις μήνες μετά βγήκε ξανά.
  • Το 2025 συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
  • Στη χώρα βρίσκεται παράνομα, ενώ το άσυλό του έχει απορριφθεί.
  • Παρά τις πράξεις του, κατέθεσε και προσφυγή.
  • Αυτές τις ημέρες αναμενόταν η απόφαση.

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Η Ε.Ε. ανοίγει τον δρόμο για Κέντρα Κράτησης σε τρίτες χώρες - Θα προηγούνται όσοι έχουν καταδίκες 

Η Ε.Ε. ανοίγει τον δρόμο για Κέντρα Κράτησης σε τρίτες χώρες - Θα προηγούνται όσοι έχουν καταδίκες 

Με τη νέα νομοθεσία, η Ε.Ε. επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός δηλαδή Ε.Ε., ώστε εκεί να δημιουργούν κέντρα μεταναστών για όσους μετανάστες έχει απορριφθεί η αίτησή τους. Τα κέντρα αυτά θα μπορούν να χρησιμεύουν ως τελικός προορισμός ή ως μεταβατικό στάδιο μέχρι να απελαθούν στις πατρίδες τους.

Θάνος Πλεύρης στο Star: «Ο κανονισμός εγγυάται πιο γρήγορες απελάσεις»

«Ο κανονισμός των επιστροφών εγγυάται πιο γρήγορες απελάσεις. Οι κόμβοι επιστροφών και το γεγονός ότι πλέον ο κανόνας είναι η κράτηση θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τις ροές προς την Ευρώπη», λέει στο Star ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. 

Η απόφαση προβλέπει ειδικά μέτρα για άτομα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, ενώ όσοι έχουν καταδίκες θα προηγούνται στις διαδικασίες απέλασης. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, παράνομοι σεσημασμένοι μετανάστες εγκληματούν ανενόχλητοι.

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