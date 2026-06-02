Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο | Έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου / SKAI

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα και με έντονη συναισθηματική φόρτιση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρό τροχαίο που είχε, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης, με συγγενείς, φίλους, παλιούς συμπαίκτες και πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών».

Η απώλειά του έχει προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, κάτι που αποτυπώθηκε και στη μεγάλη παρουσία ανθρώπων του αθλητισμού στην τελετή. Εκπρόσωποι των ομάδων με τις οποίες συνέδεσε το όνομά του κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός, βρέθηκαν στα Ιωάννινα για να τιμήσουν τη μνήμη του και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά του.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν και πρώην συμπαίκτες του από την ΑΕΚ. Οι Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ βρέθηκαν στον ναό για να τον αποχαιρετίσουν. Παράλληλα, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, απέστειλε στεφάνι ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη του εκλιπόντος.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία του Παναιτωλικού, με τον πρόεδρο της ομάδας Γεράσιμο Μπελεβώνη να παρευρίσκεται στην εξόδιο ακολουθία.

Τη δική τους τιμή απέδωσαν και εκπρόσωποι της Εθνικής Ελλάδας, με τον Βαγγέλη Μόρα να δίνει το «παρών», ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.