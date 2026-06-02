Ρούμπιο: Συμφωνία με Ιράν μόνο με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Πρώτη Δημοσίευση: 02.06.26, 20:24

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν προϋποθέτει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Η Τεχεράνη ζητά την παύση των επιθέσεων στο Λίβανο και απειλεί με στρατιωτική σύγκρουση.
  • Οι κυρώσεις κατά του Ιράν δεν θα αρθούν αν δεν υπάρξει συνολική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη για να σταματήσει ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου "τρελό".
  • Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Νότο του Λιβάνου παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έθεσε πριν από λίγο απαράβατο όρο για συμφωνία με το Ιράν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζήτησε από την πλευρά της να παύσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. 

Ρούμπιο: «Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν»

Όπως μετέδωσε η Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο  Ρούμπιο έθεσε ως απαράβατο όρο την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ξεκαθαρίζοντας πως οι κυρώσεις δεν θα αρθούν αν δεν υπάρξει συνολική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Κι αυτό παρόλο που ο Τραμπ δήλωσε πώς περιμένει συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. 


Σχέδιο συμφωνίας Iράν - ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη

Η δήλωση Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασής του στο Κογκρέσο, έρχεται σε μια δραματική στιγμή. Το Ιράν πάγωσε αιφνιδιαστικά τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενο για τη συνεχιζόμενη ισραηλινή επιθετικότητα στον Λίβανο.

Ιράν: Διακόπτει τις συνομιλίες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο

Η Τεχεράνη απειλεί πλέον με απευθείας στρατιωτική σύγκρουση αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον φιλοξενεί έναν κρίσιμο τέταρτο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τη στιγμή που το Ισραήλ εξέδωσε επείγουσα εντολή εκκένωσης για τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο.

 

Τραμπ κατά Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν εγώ θα είχες μπει φυλακή 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πάντως φέρεται να παρενέβη προσωπικά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να φρέναρε την τελευταία στιγμή μια ισοπεδωτική ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό με τηλεφώνημα στον Μπένιαμιν Νετανιάχου, από τον οποίο απαίτησε να «παγώσουν» οι βομβαρδισμοί στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αποκάλεσε «τρελό» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του επισήμανε «αν δεν ήμουν εγώ θα είχες πάει φυλακή». Ωστόσο, οι επιθέσεις στον Νότο συνεχίσθηκαν με απόλυτη σφοδρότητα.  

