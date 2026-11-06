Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και όσα τον χαρακτήριζαν ως άνθρωπο μίλησε ο Βασίλης Ζούλιας.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε, στην απόφασή του να πάρει δημόσια θέση υπέρ της οικογένειας του τραγουδιστή μετά τον θάνατό του, αλλά και στις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είπε. Παράλληλα, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη σαν αδελφό του.

Όσα είπε ο Βασίλης Ζούλιας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Όταν φτάνεις μέχρι εδώ, δεν γίνεται να μην πεις για να υπερασπιστείς την οικογένεια και να πεις τι συμβαίνει. Αν έφερα σε δύσκολη θέση αυτούς τους ανθρώπους, που έβρισαν την οικογένεια, να τους ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι μετά κάποια στιγμή να καταλάβετε και μπράβο σας που δεν έχετε κανέναν στην οικογένειά σας ή στον ευρύτερο κύκλο σας εθισμένο ή αλκοολικό να υποφέρει. Χαίρομαι για εσάς», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Studio στις 3»

Στη συνέχεια, στάθηκε στη συζήτηση που ακολούθησε τον θάνατο του τραγουδιστή, εξηγώντας γιατί θεωρούσε σημαντικό να μη μείνει η υπόθεση στη σιωπή.

«Για τον θάνατο του Γιώργου ακούστηκε πάρα πολύ “η σιωπή και ο σεβασμός στον νεκρό”. Εδώ έπρεπε να γίνει ακριβώς αντίθετο. Πιστεύω ότι αυτό θα ήθελε ο Γιώργος που δημιουργούσε πάντα φασαρία με τις εμφανίσεις του. Τον ανακάλυψα μετά θάνατον και ακούω μετά μανίας κάποια τραγούδια του», είπε χαρακτηριστικά στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο Βασίλης Ζούλιας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, κάνοντας λόγο για μια τραγική απώλεια που τον επηρέασε βαθιά.

«Ο θάνατός του ήταν εγκληματικό λάθος και αυτή η γιατρός με το που της είπε ο Γιώργος κάποια πράγματα, έπρεπε να του πει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτόν και να πάει κάπου αλλού. Ο θάνατος αυτός έδειξε ότι δεν υπάρχει γρήγορη λύση. Ο Γιώργος θα ζούσε και θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα και αυτό του στερήθηκε. Αυτό με πόνεσε. Τον ένιωσα σαν αδερφό μου», εξομολογήθηκε.