Στο πλαίσιο του συνεδρίου Vogue Change Makers, το star.gr συνάντησε τον Good Job Nicky σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συζήτηση γύρω από τη μόδα, το προσωπικό στυλ, αλλά και τους θησαυρούς που κρύβει στην ιδιωτική του συλλογή.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μοιράστηκε τις απόψεις του για τα trends, ξεκαθάρισε τι είναι αυτό που πραγματικά κάνει έναν άνθρωπο στιλάτο και αποκάλυψε το πιο σπάνιο κομμάτι της ντουλάπας του.

«Όχι» στα επιτηδευμένα look, «Ναι» σε ένα καλό παλτό

Όταν η συζήτηση ήρθε στις τάσεις της μόδας που θα προτιμούσε να δει να εξαφανίζονται, ο Good Job Nicky ήταν ξεκάθαρος: τα υπερβολικά και επιτηδευμένα look δεν ταιριάζουν στην αισθητική του.

Στον αντίποδα, αν υπάρχει ένα κομμάτι που θεωρεί απολύτως απαραίτητο σε κάθε γκαρνταρόμπα, αυτό είναι ένα ωραίο, διαχρονικό παλτό — ένα ρούχο που έχει τη δύναμη να αναβαθμίσει στιγμιαία κάθε εμφάνιση.

Good Job Nicky - Vogue Change Makers/ ndp

Το στυλ δεν αγοράζεται: «Ο τρόπος που περπατάς, ο αέρας που έχεις»

Μπορεί κάποιος να δείχνει κομψός και στιλάτος χωρίς να ξοδεύει μια περιουσία σε ακριβά ρούχα ή επώνυμα τζιν; Η απάντησή του ήταν 100% καταφατική.

«Είναι λίγο κλισέ να φοράς τεράστια jeans απλά για να θεωρείσαι στιλάτος. Το στυλ το κάνει ο άνθρωπος — ο τρόπος που περπατάει, ο αέρας που εκπέμπει» είπε.

Το κειμήλιο της Louis Vuitton από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η πιο αναπάντεχη αποκάλυψη της συνέντευξης αφορούσε το πιο περίεργο και σπάνιο αντικείμενο στην ντουλάπα του. Ο Good Job Nicky αποκάλυψε πως έχει στην κατοχή του ένα πραγματικό συλλεκτικό διαμάντι: ένα σπάνιο "μπουρνούζι-πουκάμισο" από ένα παλιό, μικρό εργοστάσιο της Louis Vuitton, που χρονολογείται από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο δώρο ανεκτίμητης αξίας, το οποίο διατηρεί ακριβώς όπως το παρέλαβε. Η σπανιότητά του είναι τέτοια που δεν το φοράει ούτε το ακουμπάει καν—απλώς ανοίγει την ντουλάπα του και το θαυμάζει σαν έργο τέχνης. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στη συζήτηση, πρόκειται για μια αληθινή «προίκα» που αξίζει να περάσει από γενιά σε γενιά, στα παιδιά και τα εγγόνια του.