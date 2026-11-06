Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της

Το story του ηθοποιού που έλιωσε το Instagram

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Πηγή: Φωτογραφία NDP - Θωμάς Δασκαλάκης
Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ τραγουδά η Δέσποινα Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της στο NOX.
  • Η Δέσποινα Βανδή θα εμφανιστεί μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.
  • Ο Μπισμπίκης δημοσίευσε μια τρυφερή ευχή στο Instagram, λέγοντας "Καλή επιτυχία ζωή μου".
  • Η φωτογραφία που ανήρτησε είναι από το προωθητικό υλικό της συνεργασίας τους.
  • Το ζευγάρι δείχνει τη στήριξή του ο ένας στον άλλο σε κάθε επαγγελματικό βήμα.

Με μια τρυφερή κίνηση γεμάτη αγάπη, ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να ευχηθεί στη Δέσποινα Βανδή λίγες ώρες πριν από την αποψινή της μεγάλη πρεμιέρα στο NOX, όπου θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή

Ο αγαπημένος ηθοποιός προχώρησε σε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας σε story μια φωτογραφία της συντρόφου του και συνοδεύοντάς τη με μια απόλυτα προσωπική και γλυκιά ευχή. «Καλή επιτυχία ζωή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά πάνω στο στιγμιότυπο.

Στη σχετική φωτογραφία -που αποτελεί μέρος από το επίσημο προωθητικό υλικό της συνεργασίας της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου— η δημοφιλής τραγουδίστρια ποζάρει κομψή με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, σακάκι στους ώμους και εντυπωσιακά αξεσουάρ.

Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Λίγο πριν η Δέσποινα Βανδή ανέβει στη σκηνή για να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξέφρασε τη στήριξη και τον έρωτά του με μόλις τέσσερις λέξεις.

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Το ζευγάρι, που δεν διστάζει να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά του, αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πόσο δεμένο είναι, με τον έναν να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του άλλου σε κάθε νέο επαγγελματικό βήμα.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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