Με μια τρυφερή κίνηση γεμάτη αγάπη, ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να ευχηθεί στη Δέσποινα Βανδή λίγες ώρες πριν από την αποψινή της μεγάλη πρεμιέρα στο NOX, όπου θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός προχώρησε σε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας σε story μια φωτογραφία της συντρόφου του και συνοδεύοντάς τη με μια απόλυτα προσωπική και γλυκιά ευχή. «Καλή επιτυχία ζωή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά πάνω στο στιγμιότυπο.

Στη σχετική φωτογραφία -που αποτελεί μέρος από το επίσημο προωθητικό υλικό της συνεργασίας της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου— η δημοφιλής τραγουδίστρια ποζάρει κομψή με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, σακάκι στους ώμους και εντυπωσιακά αξεσουάρ.

Λίγο πριν η Δέσποινα Βανδή ανέβει στη σκηνή για να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξέφρασε τη στήριξη και τον έρωτά του με μόλις τέσσερις λέξεις.

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Το ζευγάρι, που δεν διστάζει να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά του, αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πόσο δεμένο είναι, με τον έναν να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του άλλου σε κάθε νέο επαγγελματικό βήμα.