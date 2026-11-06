Μια νέα υπόθεση ταλανίζει το αστυνομικό τμήμα, με τον Αργύρη Καλατζή και την Πηνελόπη Μουρίκη να αναλαμβάνουν την εξιχνίασή της.

Ο Αργύρης σχολιάζει το χρονικό της εξαφάνισης του Ευθυμίου, εκφράζοντας την απορία του: «Δεν γύρισε χθες το βράδυ στο σπίτι και σήμερα, στην επέτειο του γάμου τους;», ακούγεται να λέει στο sneak preview του επεισοδίου της Κυριακής 8/11 του IQ 160, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Τέτοιες μέρες σημαδιακές... σε επετείους, πριν τις διακοπές, μετά τις διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα», σημειώνει με νόημα η Μουρίκη.

Αμέσως μετά, η ίδια δέχεται ένα απρόσμενο τηλεφώνημα που την αναγκάζει να αποχωρήσει από το γραφείο της Διευθύντριας για να απαντήσει. Προς έκπληξή της, διαπιστώνει πως στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται ο πατέρας της.

IQ 160 Sneak Preview: Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα φέρνει τα πάνω-κάτω

«Τι θες; Δεν είπαμε να εξαφανιστείς;», τον ρωτάει, με εκείνον να απαντά: «Ε, ναι, το είπαμε, αλλά το είπαμε παλιά... ήθελα να μάθω τα νέα σου».

Η Πηνελόπη του λέει βιαστικά: «Είμαι πολύ καλά! Ευχαριστώ. Άντε, γεια τώρα». Εκείνος ξαφνιάζεται που η κόρη του δεν ενδιαφέρεται να μάθει τα δικά του νέα και στη συνέχεια της αποκαλύπτει τις προθέσεις του: «Κοίτα, Πηνελόπη, θα έρθω για λίγο στην Αθήνα, να περάσω να σας δω. Σας πεθύμησα».

«Ξέχασέ το! Ξέχασέ μας, είπα. Μη με ξαναπάρεις!», του απαντά σε έντονο ύφος η Μουρίκη

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»