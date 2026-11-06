Μάρκο Ρούμπιο: Διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης από την κυβέρνηση Τραμπ

Εντείνονται οι συζητήσεις για τις αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο διαψεύδει φήμες περί παραίτησής του από την κυβέρνηση Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της θητείας.
  • Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικάνων έχει προκαλέσει συζητήσεις για την επόμενη ημέρα και τους πιθανούς υποψηφίους για το 2028.
  • Ο Ρούμπιο αποφεύγει να σχολιάσει μελλοντική υποψηφιότητά του για την προεδρία, αλλά παραμένει σημαντικός παίκτης στην πολιτική σκηνή.
  • Συζητήσεις για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα συνεχίζονται, παρά τις διαψεύσεις από τον Λευκό Οίκο.
  • Το πολιτικό κλίμα παραμένει ρευστό, με ερωτήματα για τις πολιτικές αποφάσεις μετά την εκλογική ήττα.

Τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να βάλει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαιώνοντας ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικάνων έχει ανοίξει τη συζήτηση στην Ουάσιγκτον για την επόμενη ημέρα στο κόμμα και τους πιθανούς διεκδικητές της προεδρίας το 2028.

Eνδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο «λογαριασμός» που έφερε την ήττα στον Τραμπ

Μιλώντας στους New York Times, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ απέφυγε να επεκταθεί σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητάς του για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως μετέδωσε από την Ουάσιγκτον ο ανταποκριτής του STAR, Δημήτρης Σουλτογιάννης, οι δηλώσεις Ρούμπιο ήρθαν μετά από δημοσιεύματα του Bloomberg και της βρετανικής Independent, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την κυβέρνηση, προκειμένου να προετοιμάσει τα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Ενδιάμεσες εκλογές - Τραμπ: Χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά άξιζε

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ήδη διαψεύσει κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να παραμείνει στην κυβέρνηση μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας Τραμπ.

Στο προσκήνιο η διαδοχή των Ρεπουμπλικάνων για το 2028

Πίσω από τη συζήτηση για το πολιτικό μέλλον του Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται ένα ευρύτερο ερώτημα: ποιος θα ηγηθεί των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2028;

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Η εκλογική ήττα του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές έχει ενισχύσει τις συζητήσεις για την επόμενη ημέρα, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των σεναρίων διαδοχής.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο, διαθέτει ισχυρή πολιτική παρουσία και σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για στοιχεία που τον διατηρούν στο κάδρο των πιθανών διεκδικητών για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικάνων.

Eμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ενδεικτικό της πολιτικής του εγγύτητας με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν και το γεγονός ότι, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, είχε εμφανιστεί στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου σε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας.

Σενάρια αλλαγών και για το κυβερνητικό σχήμα Τραμπ

Την ίδια στιγμή, η εκλογική ήττα έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και για πιθανές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του STAR, δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί ακόμη και στο μέλλον του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, με τον Λευκό Οίκο να διαψεύδει επίσης τα σχετικά σενάρια.

Το πολιτικό κλίμα στην αμερικανική πρωτεύουσα παραμένει ρευστό, καθώς οι διαψεύσεις δεν έχουν σταματήσει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο ανακατατάξεων στην κυβέρνηση.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η εκλογική ήττα θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και εσωτερικές αλλαγές.

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