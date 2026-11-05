Σημαντικό προβάδισμα στην προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ έχει αποκτήσει ο Γκάντι Άιζενκοτ, καθώς μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει την υποστήριξη 67 βουλευτών σε σύνολο 120 εδρών της Κνεσέτ. Η εξέλιξη αυτή τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση, ενόψει της απόφασης για το ποιος θα λάβει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του την Κυριακή, αφού ολοκληρωθούν οι επαφές με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες.

Η διαφορά από τον Νετανιάχου και οι πολιτικές συμμαχίες

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δείχνει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον Άιζενκοτ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο δεύτερος έχει μέχρι τώρα τη στήριξη μόλις 19 βουλευτών, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητές του να αναλάβει την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στο πλευρό του Άιζενκοτ έχουν ταχθεί αρκετές πολιτικές δυνάμεις, ανάμεσά τους τα Yisrael Beytenu, Democrats, Ra’am και Joint List. Αντίθετα, τον Νετανιάχου υποστηρίζουν το Shas, το Otzma Yehudit και το Θρησκευτικό Σιωνιστικό Κόμμα – Zehut.

Το United Torah Judaism δεν έδωσε το όνομά του υπέρ κάποιου υποψηφίου. Οι διαβουλεύσεις με τα κόμματα συνεχίζονται και η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Χέρτζογκ, ο οποίος θα αξιολογήσει ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

