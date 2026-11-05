Ισραήλ: Την Κυριακή η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Χέρτσογκ

Ένα βήμα πριν την ανάθεση στον Άιζενκοτ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Ariel Schalit)
Στο Ισραήλ, τα αραβικά κόμματα αποφάσισαν να στηρίξουν τον Γκάντι Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης / ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει συγκεντρώσει την υποστήριξη 67 βουλευτών για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ.
  • Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα ανακοινώσει την απόφασή του την Κυριακή μετά τις επαφές με τα κόμματα.
  • Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες στην Κνεσέτ.
  • Ο Νετανιάχου έχει τη στήριξη μόλις 19 βουλευτών, περιορίζοντας τις πιθανότητές του.
  • Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και η τελική απόφαση ανήκει στον Χέρτζογκ.

Σημαντικό προβάδισμα στην προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ έχει αποκτήσει ο Γκάντι Άιζενκοτ, καθώς μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει την υποστήριξη 67 βουλευτών σε σύνολο 120 εδρών της Κνεσέτ. Η εξέλιξη αυτή τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση, ενόψει της απόφασης για το ποιος θα λάβει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ - Προηγείται ο Νετανιάχου έναντι του Άιζενκοτ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του την Κυριακή, αφού ολοκληρωθούν οι επαφές με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες.

Η διαφορά από τον Νετανιάχου και οι πολιτικές συμμαχίες

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δείχνει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον Άιζενκοτ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο δεύτερος έχει μέχρι τώρα τη στήριξη μόλις 19 βουλευτών, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητές του να αναλάβει την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στο πλευρό του Άιζενκοτ έχουν ταχθεί αρκετές πολιτικές δυνάμεις, ανάμεσά τους τα Yisrael Beytenu, Democrats, Ra’am και Joint List. Αντίθετα, τον Νετανιάχου υποστηρίζουν το Shas, το Otzma Yehudit και το Θρησκευτικό Σιωνιστικό Κόμμα – Zehut.

Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ με τα exit polls για Νετανιάχου - Άιζενκοτ

Το United Torah Judaism δεν έδωσε το όνομά του υπέρ κάποιου υποψηφίου. Οι διαβουλεύσεις με τα κόμματα συνεχίζονται και η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Χέρτζογκ, ο οποίος θα αξιολογήσει ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
 

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