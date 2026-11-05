11 νέα πρόσωπα υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ

Πολιτευτές του 2023 αλλά και νέες υποψηφιότητες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει 11 νέους υποψήφιους βουλευτές ενόψει εκλογών.
  • Στην Αργολίδα υποψήφιος ο Ζώης Σταυρόπουλος, στην Αχαΐα οι Ανδρέας Τσώκος και Ευσταθία Γεννιά.
  • Στην Αιτωλοακαρνανία οι Βασίλης Φεύγας και Χριστίνα Φούντζουλα, στην Α' Αθηνών η Φαίδρα Τσαλαχούρη.
  • Στον Βόρειο Τομέα ο Άγγελος Χωριανόπουλος, στη Β' Θεσσαλονίκης οι Απόστολος Ανθόπουλος και Κατερίνα Ζιούτα.
  • Στην Καβάλα ο Κωνσταντίνος Καλαντζής και στη Β' Πειραιώς η Γιώτα Τριγώνη.

Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα και να τοποθετούνται χρονικά στο τέλος της άνοιξης, όμως η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να ανακοινώνει ονόματα στα ψηφοδέλτιά της. 

Οι 11 νέες υποψηφιότητες που ανακοίνωσε η ΝΔ

Οι 11 νέες υποψηφιότητες που ανακοίνωσε η ΝΔ  

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στην Αργολίδα θα είναι υποψήφιος ο Ζώης Σταυρόπουλος, έμπειρος δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. 

Νέα Δημοκρατία: Οι έξι γυναίκες που μπήκαν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια

Στην Αχαΐα ο μηχανικός Ανδρέας Τσώκος και η αστυνομικός Ευσταθία Γεννιά από το ψηφοδέλτιο του 2023.

Στην Αιτωλοακαρνανία ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας και η Χριστίνα Φούντζουλα από το ψηφοδέλτιο του 2023.

Δημήτρης Σκουλός: Υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Στην  Α' Αθηνών επίσης, έχει πολιτευτεί η δικηγόρος ΑΜΕΑ Φαίδρα Τσαλαχούρη. Στον Βόρειο Τομέα νέα είσοδος ο γεωπολιτικός αναλυτής Άγγελος Χωριανόπουλος. Στη Β' Θεσσαλονίκης ο γιατρός, άμισθος σύμβουλος του Άδωνι Γεωργιάδη, Απόστολος Ανθόπουλος και η Κατερίνα Ζιούτα που ξαναδοκιμάζει μετά το 2023. 

Στην Καβάλα νέο πρόσωπο το στέλεχος επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Καλαντζής, γιος του πρώην υπουργού Γιώργου Καλαντζή.

Τέλος, η οδοντίατρος Γιώτα Τριγώνη που μετακομίζει στη Β' Πειραιώς,  καθώς είχε προηγουμένως πολιτευτεί με τη ΝΔ στην Εύβοια και με τον ΛΑΟΣ στη Β' Αθηνών. 

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