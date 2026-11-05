Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα και να τοποθετούνται χρονικά στο τέλος της άνοιξης, όμως η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να ανακοινώνει ονόματα στα ψηφοδέλτιά της.
Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στην Αργολίδα θα είναι υποψήφιος ο Ζώης Σταυρόπουλος, έμπειρος δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
Νέα Δημοκρατία: Οι έξι γυναίκες που μπήκαν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια
Στην Αχαΐα ο μηχανικός Ανδρέας Τσώκος και η αστυνομικός Ευσταθία Γεννιά από το ψηφοδέλτιο του 2023.
Στην Αιτωλοακαρνανία ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας και η Χριστίνα Φούντζουλα από το ψηφοδέλτιο του 2023.
Στην Α' Αθηνών επίσης, έχει πολιτευτεί η δικηγόρος ΑΜΕΑ Φαίδρα Τσαλαχούρη. Στον Βόρειο Τομέα νέα είσοδος ο γεωπολιτικός αναλυτής Άγγελος Χωριανόπουλος. Στη Β' Θεσσαλονίκης ο γιατρός, άμισθος σύμβουλος του Άδωνι Γεωργιάδη, Απόστολος Ανθόπουλος και η Κατερίνα Ζιούτα που ξαναδοκιμάζει μετά το 2023.
Στην Καβάλα νέο πρόσωπο το στέλεχος επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Καλαντζής, γιος του πρώην υπουργού Γιώργου Καλαντζή.
Τέλος, η οδοντίατρος Γιώτα Τριγώνη που μετακομίζει στη Β' Πειραιώς, καθώς είχε προηγουμένως πολιτευτεί με τη ΝΔ στην Εύβοια και με τον ΛΑΟΣ στη Β' Αθηνών.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.