Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα και να τοποθετούνται χρονικά στο τέλος της άνοιξης, όμως η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να ανακοινώνει ονόματα στα ψηφοδέλτιά της.

Οι 11 νέες υποψηφιότητες που ανακοίνωσε η ΝΔ

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στην Αργολίδα θα είναι υποψήφιος ο Ζώης Σταυρόπουλος, έμπειρος δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Στην Αχαΐα ο μηχανικός Ανδρέας Τσώκος και η αστυνομικός Ευσταθία Γεννιά από το ψηφοδέλτιο του 2023.

Στην Αιτωλοακαρνανία ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας και η Χριστίνα Φούντζουλα από το ψηφοδέλτιο του 2023.

Στην Α' Αθηνών επίσης, έχει πολιτευτεί η δικηγόρος ΑΜΕΑ Φαίδρα Τσαλαχούρη. Στον Βόρειο Τομέα νέα είσοδος ο γεωπολιτικός αναλυτής Άγγελος Χωριανόπουλος. Στη Β' Θεσσαλονίκης ο γιατρός, άμισθος σύμβουλος του Άδωνι Γεωργιάδη, Απόστολος Ανθόπουλος και η Κατερίνα Ζιούτα που ξαναδοκιμάζει μετά το 2023.

Στην Καβάλα νέο πρόσωπο το στέλεχος επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Καλαντζής, γιος του πρώην υπουργού Γιώργου Καλαντζή.

Τέλος, η οδοντίατρος Γιώτα Τριγώνη που μετακομίζει στη Β' Πειραιώς, καθώς είχε προηγουμένως πολιτευτεί με τη ΝΔ στην Εύβοια και με τον ΛΑΟΣ στη Β' Αθηνών.