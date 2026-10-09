Δημήτρης Σκουλός: Υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄Πειραιώς, ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός με τριακονταετή συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο τον χώρο της εμπορικής φωτογραφίας μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.

Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα. Παρά την ακαδημαϊκή του αφετηρία, ακολούθησε την καλλιτεχνική του κλίση και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από σταθερή παρουσία σε εκδοτικά projects, συνεργασίες με brands και προσωπικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, είναι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών.