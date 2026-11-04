Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026

Αυξημένη ζήτηση και υψηλό ενδιαφέρον για την Ελλάδα

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Η Όλγα Κεφαλογιάννη Στην Διεθνή Έκθεση World Travel Market 2
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη συμμετείχε στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026, προβάλλοντας την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
  • Η ζήτηση για τουρισμό στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί, με 5 εκατομμύρια επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2026.
  • Η EasyJet και η Jet2 προβλέπουν αύξηση χωρητικότητας για το 2027, με νέες αεροπορικές συνδέσεις και έμφαση σε μικρότερους προορισμούς.
  • Η Ελλάδα καταγράφει αύξηση 10% στις αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2026, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.
  • Συζητήθηκαν διμερείς συνεργασίες με τα ΗΑΕ και τη Βουλγαρία για την προώθηση του τουρισμού.

Ενισχυμένη ζήτηση, διεύρυνση ενδιαφέροντος και αύξηση του αριθμού αεροπορικών θέσεων προς την Ελλάδα, είναι τα βασικά μηνύματα για το 2027, που αποτυπώθηκαν μέσα από τις συναντήσεις της Υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη, με κορυφαίους διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες, στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026 (WTM), στο Λονδίνο, όπου η Ελλάδα συμμετέχει με περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην παρουσίαση του TAG GREECE

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε η βρετανική αγορά, μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα. Το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,6%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 18,4%. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με αύξηση των επισκεπτών κατά περίπου 4% και των εισπράξεων κατά 5% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου.  Αναμένεται η συνολική ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026 να φτάσει τους 5 εκατομμύρια επισκέπτες.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026

Ειδικότερα, στις συζητήσεις με στελέχη της EasyJet και της EasyJet Holidays επισημάνθηκε η αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας προς την Ελλάδα κατά 5% το 2026, με αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2027.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην διεθνή έκθεση World Travel Market 2026

Στο πρόγραμμα της εταιρείας για το 2027 περιλαμβάνεται η νέα αεροπορική σύνδεση Λούτον–Θεσσαλονίκη, ενώ συζητήθηκαν, επίσης, η διατήρηση της χειμερινής σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη και η περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης ως προορισμού όλο τον χρόνο.

Από την πλευρά της Jet2 και της Jet2holidays, ο σχεδιασμός για το 2027 προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας κατά 6%, με έμφαση στην ανάδειξη μικρότερων νησιών και λιγότερο γνωστών προορισμών, στις συνδυαστικές διακοπές και στον γαμήλιο τουρισμό.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον όμιλο TUI βρέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας, με εκτιμώμενη αύξηση 1%–5%. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση θεματικών εμπειριών, όπως η γαστρονομία, η ευεξία και οι υπαίθριες δραστηριότητες.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη

Θετική είναι και η εικόνα που μεταφέρθηκε από την British Airways και την British Airways Holidays, στις κρατήσεις της οποίας η Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό παραθαλάσσιων διακοπών. Οι πρώιμες κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2027 καταγράφουν θετική δυναμική, με αυξημένο ενδιαφέρον για πολυτελείς διακοπές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Στο περιθώριο της έκθεσης, η Υπουργός πραγματοποίησε, επίσης, διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομίας και Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ. Abdulla bin Touq Al Marri, με αντικείμενο την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και με τον Υπουργό Τουρισμού της Βουλγαρίας, κ. Ilin Dimitrov. Στη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογό της συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η προετοιμασία νέου τριετούς σχεδίου συνεργασίας για την περίοδο 2027–2029 και η δυνατότητα κοινών δράσεων προβολής σε μακρινές αγορές.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026

Η Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνεντεύξεις σε διεθνή και ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Monocle Radio, το Euronews, το GB News, η ΕΡΤ και η Ναυτεμπορική.

Ειδικότερα, η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και στη διατήρηση της ισχυρής ταξιδιωτικής ζήτησης, παρά τη διεθνή γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα και τις αυξήσεις στο κόστος μεταφορών.

Υπογράμμισε ότι η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με τις αφίξεις και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράφουν αύξηση της τάξης του 10% κατά το πρώτο οκτάμηνο. Όπως επισήμανε, στόχο αποτελεί η διατήρηση αυτής της δυναμικής, με έμφαση στην ποιότητα και στη μεγαλύτερη οικονομική αξία που δημιουργεί ο τουρισμός.

Στην έκθεση συμμετείχαν η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος.

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ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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WORLD TRAVEL MARKET 2026
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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