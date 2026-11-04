Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η κωμωδία του Αντώνη Καλομοιράκη «Αλήθεια σου λέω ψέματα» στο θέατρο Άλφα και πλήθος κόσμου από τον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής ήταν εκεί.
Βασίλης Θελούρας- Μάριος Μαριόλος- Εύη Κολιούλη- Αντώνης Καλομοιράκης- Τερέζα Καζιτόρη- Νίκος Παντελίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Χάρη Ρώμα, τη Θεοφανία Παπαθωμά, τη Σοφία Παυλίδου, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τον Σπύρο Πούλη, τον Τάκη Τζαμαργιά, τον Νίκο Ορφανό, τον Μάνο Ιωάννου, τον Γιώργο Γαλίτη και τον Βασίλη Θωμόπουλο.
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Έφη Ρασσιά- Χάρης Ρώμας/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Θεοφανία Παπαθωμά/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Σοφία Παυλίδου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Κωνσταντίνος Γαβαλάς- Σπύρος Πούλης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Τάκης Τζαμαργιάς- Νίκος Ορφανός/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Σοφία Παυλίδου- Μάνος Ιωάννου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Γιώργος Γαλίτης- Αντώνης Καλομοιράκης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Στην παράσταση παίζουν ο Αντώνης Καλομοιράκης, ο Μάριος Μαριόλος, η Εύη Κολιούλη, η Τερέζα Καζιτόρη, ο Βασίλης Θελούρας και ο Νίκος Παντελίδης.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.