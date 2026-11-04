«Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα

Η κωμωδία του Αντώνη Καλομοιράκη ανεβαίνει στο θέατρο Άλφα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επίσημη πρεμιέρα της κωμωδίας «Αλήθεια σου λέω ψέματα» του Αντώνη Καλομοιράκη πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Άλφα.
  • Πλήθος ηθοποιών παραβρέθηκε στην πρεμιέρα, όπως οι Χάρης Ρώμας, Θεοφανία Παπαθωμά και Σοφία Παυλίδου.
  • Στην παράσταση συμμετέχουν οι Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη και άλλοι.
  • Η εκδήλωση τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού και των επαγγελματιών του θεάτρου.

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η κωμωδία του Αντώνη Καλομοιράκη «Αλήθεια σου λέω ψέματα» στο θέατρο Άλφα και πλήθος κόσμου από τον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής ήταν εκεί. 

Βασίλης Θελούρας- Μάριος Μαριόλος- Εύη Κολιούλη- Αντώνης Καλομοιράκης- Τερέζα Καζιτόρη- Νίκος Παντελίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Βασίλης Θελούρας- Μάριος Μαριόλος- Εύη Κολιούλη- Αντώνης Καλομοιράκης- Τερέζα Καζιτόρη- Νίκος Παντελίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Χάρη Ρώμα, τη Θεοφανία Παπαθωμά, τη Σοφία Παυλίδου,  τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τον Σπύρο Πούλη, τον Τάκη Τζαμαργιά, τον Νίκο Ορφανό, τον Μάνο Ιωάννου, τον Γιώργο Γαλίτη και τον Βασίλη Θωμόπουλο.

Στέλλα Μπεζαντάκου: Με καυτό μίνι φόρεμα σε θεατρική παράσταση

 Έφη Ρασσιά- Χάρης Ρώμας/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Έφη Ρασσιά- Χάρης Ρώμας/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος

Θεοφανία Παπαθωμά/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Θεοφανία Παπαθωμά/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Σοφία Παυλίδου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Σοφία Παυλίδου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Κωνσταντίνος Γαβαλάς- Σπύρος Πούλης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Κωνσταντίνος Γαβαλάς- Σπύρος Πούλης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Τάκης Τζαμαργιάς- Νίκος Ορφανός/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Τάκης Τζαμαργιάς- Νίκος Ορφανός/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Σοφία Παυλίδου- Μάνος Ιωάννου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Σοφία Παυλίδου- Μάνος Ιωάννου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Γιώργος Γαλίτης- Αντώνης Καλομοιράκης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Γιώργος Γαλίτης- Αντώνης Καλομοιράκης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στην παράσταση παίζουν ο Αντώνης Καλομοιράκης, ο Μάριος Μαριόλος, η Εύη Κολιούλη, η Τερέζα Καζιτόρη, ο Βασίλης Θελούρας και ο Νίκος Παντελίδης.

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