Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές

Τι δείχνει η παρουσία των ουσιών στους μεταβολίτες

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Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε θετικός σε οκτώ ουσίες, όπως μιδαζολάμη και προποφόλη, αλλά οι ποσότητες δεν ήταν «μαμούθ».
  • Ο συνδυασμός των ουσιών και η κλινική του εικόνα ενδέχεται να προκάλεσαν τον θάνατό του.
  • Οι ουσίες ανιχνεύθηκαν και στους μεταβολίτες, αποδεικνύοντας ότι χορηγήθηκαν ενώ ήταν ζωντανός.
  • Η έκθεση του ιατροδικαστή αναμένεται να δρομολογήσει νέες δικαστικές εξελίξεις για την αιτία θανάτου.
  • Η σημασία έγκειται στον συνδυασμό και τον χρόνο χορήγησης των ουσιών, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες.

Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα και στα ούρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ολοκληρώθηκε και ο ποσοτικός έλεγχος των ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του.  

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»

Συνολικά εντοπίστηκαν οκτώ ουσίες, ανάμεσα στις οποίες η μιδαζολάμη, η προποφόλη και η φλουμαζελίνη και η φλουμαζελίνη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο ποσοτικός έλεγχος των ουσιών δεν έδειξε ποσότητες «μαμούθ». Ωστόσο, ο συνδυασμός τους και η κλινική εικόνα του γνωστού τραγουδιστή ενδέχεται να επέφεραν τον θάνατό του. 

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ουσίες εντοπίστηκαν και στους μεταβολίτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι χορηγήθηκαν όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός, αφού ένας οργανισμός που έχει υποστεί ανακοπή δεν μπορεί να τις μεταβολίσει.  

Η μελέτη των μεταβολιτών ενδέχεται να βοηθήσει στον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε ανάμεσα στη χορήγηση των φαρμάκων και τον θάνατο. 

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη

Η έκθεση του ιατροδικαστή Νίκου Ράικου με τις διευκρινίσεις και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ώρες στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.  

Τα ευρήματα αναμένεται να δρομολογήσουν νέες δικαστικές εξελίξεις, καθώς θα αξιολογηθούν από τους ιατροδικαστές προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά ο χρόνος χορήγησης των ουσιών» 

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο γνωστός ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος τόνισε ότι ιδιαίτερη σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα των ουσιών που εντοπίστηκαν, αλλά κυρίως ο συνδυασμός τους και ο τρόπος με τον οποίο χορηγήθηκαν.  

Παρόλο που δεν προκύπτει ότι υπήρχαν εξαιρετικά υψηλές ποσότητες κάποιας ουσίας, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες από τη χορήγησή τους.. 

Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να ενισχύσει τη δράση τους και να πολλαπλασιάσει την επίδρασή τους στον οργανισμό, προκαλώντας ακόμη και άπνοια ή ανακοπή. Επισήμανε, μάλιστα, ότι ορισμένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της μέθης μπορούν να χορηγηθούν μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά οι δοσολογίες και οι κανόνες ασφαλείας. 

Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών από τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη

Καθοριστικός παράγοντας είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, και ο χρόνος χορήγησης. Η ίδια ποσότητα ενός φαρμάκου μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση ανάλογα με το πόσο γρήγορα χορηγείται. Εάν δοθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αντί σταδιακά, όπως προβλέπεται στην αναισθησιολογία, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικό αποτέλεσμα. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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