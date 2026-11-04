Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει στο Stars System πώς θα εξελιχθούν τα ερωτικά μας τον Νοέμβριο!

Ποια ζώδια θα είναι οι τυχεροί του μήνα στον έρωτα και ποια θα έχουν επανασυνδέσεις ή θα κλείσουν οριστικά κεφάλαια του παρελθόντος;

Ο Νοέμβριος είναι ιδιαίτερος μήνας για την ερωτική μας ζωή, καθώς η παρουσία των ανάδρομων πλανητών Ερμή και Αφροδίτης μέχρι τα μέσα του μήνα φέρνουν νοσταλγία για το παρελθόν, εξιδανίκευση ατόμων και καταστάσεων, αλλά και επιστροφές. Παράλληλα, είναι ένας μήνας που ευνοεί διορθωτικές κινήσεις στα ερωτικά και αναθέρμανση σχέσεων από τις οποίες είχαμε απομακρυνθεί.

Ποιο είναι το θετικό διάστημα για επισημοποιήσεις, νέους έρωτες και συμφιλιώσεις;

Ποιοι θα έχουν επιστροφές και ερωτικά διλήμματα και ποιοι θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις;

Ποιοι θα έχουν ερωτική… αστάθεια και ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες, που θα τους βοηθήσουν να ξεχάσουν όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα για τον έρωτα;

Stars System, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!

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