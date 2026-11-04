Stars System: Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τα ερωτικά του Νοεμβρίου

Δείτε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 16:00 Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις
04.11.26 , 15:56 Ζωή Κρονάκη: «Έχω ακούσει από συνάδελφο ότι μπήκα με μέσο στην ΕΡΤ»
04.11.26 , 15:52 Τέλος στον διαχωρισμό μαθητών σε «οπτικούς» και «ακουστικούς» - Νέα έρευνα
04.11.26 , 15:51 First Dates: Απόψε νέοι singles μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ
04.11.26 , 15:50 «Η Ζωή Μετά»: Η Μαρία Παναγοπούλου παρουσίασε το νέο της βιβλίο
04.11.26 , 15:39 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026
04.11.26 , 15:26 Θεοφανία Παπαθωμά: «Χαίρομαι με τη νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα»
04.11.26 , 15:23 Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5/11
04.11.26 , 15:08 «Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα
04.11.26 , 15:06 Σύνταγμα: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη & Πάολα;
04.11.26 , 15:00 Πινγκ - Πονγκ: Το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωία
04.11.26 , 14:46 Μαρία Ηλιάκη: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την περίοδό μου»
04.11.26 , 14:44 Ωρωπός: Άγνωστοι κατέστρεψαν 40 τάφους
04.11.26 , 14:44 Ο Ράπερ Lamanif Στη Δίκη Για Την Υπόθεση Εκβιασμού
04.11.26 , 14:39 Καταγγελία Για Ιατρική Αμέλεια Και Καθυστέρηση Της Δίκης
Αννίτα Πάνια για Βίσση και Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του Stars System

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τα ερωτικά του Νοεμβρίου στο Stars System στις 5 Νοεμβρίου στις 09:00.
  • Ο Νοέμβριος φέρνει ανάδρομους πλανήτες, δημιουργώντας νοσταλγία και επιστροφές από το παρελθόν.
  • Ευνοούνται διορθωτικές κινήσεις και αναθέρμανση σχέσεων που είχαν απομακρυνθεί.
  • Θα ανακοινωθούν τυχερά ζώδια, επιστροφές, ερωτικά διλήμματα και σημαντικές αποφάσεις.
  • Ο μήνας προσφέρει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και επισημοποιήσεις.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει στο Stars System πώς θα εξελιχθούν τα ερωτικά μας τον Νοέμβριο!

Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια

Ποια ζώδια θα είναι οι τυχεροί του μήνα στον έρωτα και ποια θα έχουν επανασυνδέσεις ή θα κλείσουν οριστικά κεφάλαια του παρελθόντος;

Ο Νοέμβριος είναι ιδιαίτερος μήνας για την ερωτική μας ζωή, καθώς η παρουσία των ανάδρομων πλανητών Ερμή και Αφροδίτης μέχρι τα μέσα του μήνα φέρνουν νοσταλγία για το παρελθόν, εξιδανίκευση ατόμων και καταστάσεων, αλλά και επιστροφές. Παράλληλα, είναι ένας μήνας που ευνοεί διορθωτικές κινήσεις στα ερωτικά και αναθέρμανση σχέσεων από τις οποίες είχαμε απομακρυνθεί. 

Stars System: Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τα ερωτικά του Νοεμβρίου

Ποιο είναι το θετικό διάστημα για επισημοποιήσεις, νέους έρωτες και συμφιλιώσεις; 
Ποιοι θα έχουν επιστροφές και ερωτικά διλήμματα και ποιοι θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις; 
Ποιοι θα έχουν ερωτική… αστάθεια και ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες, που θα τους βοηθήσουν να ξεχάσουν όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα για τον έρωτα;   

Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου

Stars System, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

First Dates Trailer 4/11/2026
Media
First Dates: Απόψε νέοι singles μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ
Νικολόζι: Το GNTM Και Η Σχέση Με Τον Αδερφό Του
Media
Νικολόζι: Η συγκίνηση για τον αδερφό του & το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου
Cash or Trash Trailer 4/11/2026
Media
Μια πριγκίπισσα προκαλεί δέος, θαυμασμό και συγκίνηση στο Cash or Trash!
Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής Θα Εκπροσωπήσει Την Κύπρο
Media
Αυτός είναι ο τραγουδιστής που στέλνει η Κύπρος στη Eurovision 2027!
Eurovision 2027
Media
Eurovision 2027: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας!
Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια
Media
Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια
Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία» (The Requin)
Media
Ταινία online: Δες δωρεάν το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»
GNTM: Τρέιλερ 9/11/26 - «Θα Σας Γδύσουμε!»
Media
GNTM: «Δε θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!» - Έρχεται γυμνή φωτογράφιση
GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;
Media
GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top