Μια πριγκίπισσα προκαλεί δέος, θαυμασμό και συγκίνηση στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο απολαυστικό επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 4 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με αντικείμενα που προκαλούν εντυπώσεις.
  • Η Τούλα παρουσιάζει ένα χρυσό βραχιόλι, ενώ οι αγοραστές είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το αντικείμενο.
  • Ένα συλλεκτικό αντικείμενο της Γκρέις Κέλι ενισχύει τον ανταγωνισμό με υψηλές προσφορές.
  • Νέα στοιχεία στη διαδικασία δημοπρασίας περιλαμβάνουν ειδική κάρτα εκκίνησης και σχολιασμό από τους αγοραστές.
  • Δυο νέοι αγοραστές προστίθενται στην ομάδα, αναμένοντας να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εκπομπή.

Σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους. 

Μια πριγκίπισσα προκαλεί δέος, θαυμασμό και συγκίνηση στο Cash or Trash!

Η γλυκιά Τούλα παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash ένα υπέροχο χρυσό βραχιόλι, που κλέβει τις εντυπώσεις και ανεβάζει τον ανταγωνισμό! Οι πέντε αγοραστές γοητεύονται από την κλασική επιλογή της πωλήτριας, αλλά  ποιος θα τολμήσει να κάνει την υψηλότερη προσφορά για να το αποκτήσει;

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Μια πριγκίπισσα προκαλεί δέος, θαυμασμό και συγκίνηση στο Cash or Trash!

Κάποιες φορές η απροκάλυπτη ειλικρίνεια ενός αγοραστή μπορεί να πληγώσει τον πωλητή, που έρχεται στο Cash or Trash με χαρά να παρουσιάσει  το αντικείμενό του για να δημοπρατηθεί. Ωστόσο, η απόρριψη του ενός δεν προδικάζει την εξέλιξη της διαδικασίας, αφού οι υπόλοιποι τέσσερις μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και πρόθεση!  

Ένα συλλεκτικό αντικείμενο με το αυθεντικό κουτί του, τα απαραίτητα πιστοποιητικά γνησιότητας και μια υπογραφή που συνδέεται με μία από τις πιο ξεχωριστές γυναικείες μορφές της βασιλικής ιστορίας, παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το όνομα της Γκρέις Κέλι, συνώνυμο της αριστοκρατικής κομψότητας, της φινέτσας και της διαχρονικής γοητείας, προκαλεί δέος, θαυμασμό και συγκίνηση στους πέντε αγοραστές. Πόσο υψηλές μπορεί να είναι οι προσφορές για ένα αντικείμενο που φέρει ένα τόσο εμβληματικό όνομα;

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H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες κι επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Cash or Trash: Ο Ιωάννης φέρνει ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο!

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Cash or Trash: Ο Φερνάντο φέρνει ένα κανό από τα Χανιά!

Το Cash or Trash θα αας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΓΚΡΕΙΣ ΚΕΛΙ
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