Oι διαγωνιζόμενοι του GNTM 7 είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν για καμπάνια μαγιό Dsquared² και έβαλαν τα δυνατά τους προκειμένου να δημιουργήσουν δύο διαφορετικές λήψεις.

Ακύλλας και Καρολίνα GNTM 7

Η μία ήταν ατομική και η άλλη με μία παρτενέρ ποζάροντας με σέξι και τολμηρή διάθεση μέσα σε μία πισίνα, με φωτογράφο τον αγαπημένο Πάνο Γιαννακόπουλο.

Στη φωτογράφιση που όρισε ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, εξαιρετικά καλά τα πήγαν ο Ακύλας και η Καρολίνα.

H Hλιάνα Παπαγεωργίου

«Τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Και οι δύο αρέσατε πολύ στους σχεδιαστές. Ένας όμως έχει πάρει τη δουλειά, έχει κερδίσει την ασυλία και έχει πάρει 1000 ευρώ. Aυτός ωστόσο που ξεχώρισαν οι δίδυμοι αδελφοί Dean και Dan Caten από την καμπάνια μαγιό Dsquared², είναι ένας και είναι ο Aκύλλας. Σε λάτρεψαν οι σχεδιαστές» τόνισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ο Ακύλλας είχε φωτογραφηθεί στην πισίνα μόνος του και μαζί με τον Nikolozi.

Δείτε το GNTM 7