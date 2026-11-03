Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πρώτη νίκη των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ

Πανηγυρισμοί του Τραμπ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 00:22 GNTM: «Δε θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!» - Έρχεται γυμνή φωτογράφιση
04.11.26 , 00:20 GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;
04.11.26 , 00:15 GNTM 7: Ποιος είχε την καλύτερη φωτογραφία; Καρολίνα ή Ακύλλας;
04.11.26 , 00:05 GNTM: Οι κριτές απογοητεύονται από τον Χρύσανθο!
03.11.26 , 23:49 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πρώτη νίκη των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ
03.11.26 , 23:38 Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία
03.11.26 , 23:25 Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες
03.11.26 , 23:11 Έλλη Κοκκίνου: Ακομπλεξάριστη μπροστά στην κάμερα χωρίς ίχνος μακιγιάζ
03.11.26 , 22:54 Μητσοτάκης: «Εμείς αποκαλύπτουμε και διώκουμε την παρανομία»
03.11.26 , 22:50 GNTM: Dean Και Dan της Dsquared2 Αξιολογούν Τις Φωτογραφίες
03.11.26 , 22:40 Γαλλία: 30.000 Φοιτητές & Μαθητές Διαδήλωσαν Σήμερα Στο Παρίσι
03.11.26 , 22:37 Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία
03.11.26 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
03.11.26 , 22:19 Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δε φανταζόμουν πόσο μακριά θα φτάναμε»
03.11.26 , 22:04 Δημοσκόπηση Alco: Ο Δένδιας πιο πετυχημένος Υπουργός
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
GNTM: Η Σταυρούλα Χ. άλλαξε μόνη της το μακιγιάζ της - Δέχτηκε παρατηρήσεις
GNTM: «Δε θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!» - Έρχεται γυμνή φωτογράφιση
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Carolyn Kaster)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ρεπουμπλικανοί κέρδισαν το αξίωμα του κυβερνήτη στο Γκουάμ, αποσπώντας το από τους Δημοκρατικούς.
  • Ο Βισέντε Άντα ήταν ο υποψήφιος που επικράτησε, σηματοδοτώντας πολιτική ανατροπή σε παραδοσιακά Δημοκρατική περιοχή.
  • Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν την εκπροσώπησή τους στο Κογκρέσο με την Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη νίκη σημαντική επιτυχία και ενθαρρυντικό μήνυμα για το κόμμα του.
  • Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επίσης την πλειοψηφία στη Γερουσία της πολιτείας.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα από τις ΗΠΑ, καθώς στο Γκουάμ οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να επικρατήσουν στη διεκδίκηση του αξιώματος του κυβερνήτη, αποσπώντας το από τους Δημοκρατικούς. Η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα σημαντική επιτυχία για το κόμμα του.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εκλογική Επιτροπή του Γκουάμ, επικεφαλής της νικηφόρας ρεπουμπλικανικής υποψηφιότητας ήταν ο Βισέντε Άντα. Η επικράτησή του σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη πολιτική ανατροπή σε ένα νησί που παραδοσιακά θεωρείται περιοχή με ισχυρή παρουσία των Δημοκρατικών.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Το Γκουάμ, αμερικανικό έδαφος στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, συγκαταλέγεται στις πρώτες περιοχές των ΗΠΑ όπου ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, εξαιτίας της σημαντικής διαφοράς ώρας με την αμερικανική ήπειρο.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Διατήρησαν την εκπροσώπησή τους οι Δημοκρατικοί

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πρώτη νίκη των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ

Στις κάλπες οι Αμερικανοί / AP (Yuki Iwamura)

Παρά την απώλεια της κυβερνητικής θέσης, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια σημαντική εκλογική επιτυχία, διατηρώντας την εκπροσώπηση του Γκουάμ στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Οι ψηφοφόροι επέλεξαν την Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο, η οποία θα αναλάβει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του νησιού στην Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπος του Γκουάμ συμμετέχει στις εργασίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει δικαίωμα ψήφου κατά την τελική έγκριση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια.

ΗΠΑ: Οι ενδιάμεσες εκλογές και γιατί είναι κρίσιμες

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το μήνυμα Τραμπ μετά την επικράτηση των Ρεπουμπλικανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε ασχολίαστη την εκλογική εξέλιξη και, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, παρουσίασε τη νίκη στο Γκουάμ ως ενθαρρυντικό μήνυμα για την ευρύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Στην ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η επικράτηση των Ρεπουμπλικανών έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του παραδοσιακού πολιτικού προσανατολισμού της περιοχής.

ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί που συμμετέχουν στις ενδιάμεσες εκλογές

«Το Γκουάμ, που ανέκαθεν θεωρούνταν ισχυρό προπύργιο των Δημοκρατικών, μόλις ανακοίνωσε από νωρίς ΝΙΚΗ των ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝ για το σημαντικότερο αξίωμα, αυτό του κυβερνήτη. Συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα! Επίσης, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία της πολιτείας. Ουάου, ελπίζω αυτό να είναι μια ένδειξη για όσα θα ακολουθήσουν!», ανέφερε χαρακτηριστικά.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
 |
ΓΚΟΥΑΜ
 |
ΕΚΛΟΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισπανία: Παραιτήθηκε Ο Υπουργός Μεταφορών
Κοσμος
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία
Φλόριντα: Το Τελευταίο Μήνυμα Της 20χρονης Στον Σύντροφό Της
Κοσμος
Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της
Κογκρέσο
Κοσμος
ΗΠΑ: Οι ενδιάμεσες εκλογές και γιατί είναι κρίσιμες
Ντόναλντ Τραμπ
Κοσμος
Ο Τραμπ διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ
Χτύπημα ΗΠΑ στο Ιράν
Κοσμος
«Χτύπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν εν μέσω εκλογών!
Αυτονομία 72 Ωρών Συστήνει Η Κομισιόν Στους Πολίτες Της ΕΕ
Κοσμος
Αυτονομία 72 ωρών: Νέες οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων
Έβερεστ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νεπάλ – Ένας νεκρός
Κοσμος
Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής
Εκλογές ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί Που Συμμετέχουν
Κοσμος
ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί που συμμετέχουν στις ενδιάμεσες εκλογές
Συντριβή Αεροσκάφους: Ποια Είναι Η 20χρονη Συγκυβερνήτης
Κοσμος
Ποια είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top