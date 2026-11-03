Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα από τις ΗΠΑ, καθώς στο Γκουάμ οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να επικρατήσουν στη διεκδίκηση του αξιώματος του κυβερνήτη, αποσπώντας το από τους Δημοκρατικούς. Η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα σημαντική επιτυχία για το κόμμα του.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εκλογική Επιτροπή του Γκουάμ, επικεφαλής της νικηφόρας ρεπουμπλικανικής υποψηφιότητας ήταν ο Βισέντε Άντα. Η επικράτησή του σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη πολιτική ανατροπή σε ένα νησί που παραδοσιακά θεωρείται περιοχή με ισχυρή παρουσία των Δημοκρατικών.

Το Γκουάμ, αμερικανικό έδαφος στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, συγκαταλέγεται στις πρώτες περιοχές των ΗΠΑ όπου ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, εξαιτίας της σημαντικής διαφοράς ώρας με την αμερικανική ήπειρο.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Διατήρησαν την εκπροσώπησή τους οι Δημοκρατικοί

Στις κάλπες οι Αμερικανοί / AP (Yuki Iwamura)

Παρά την απώλεια της κυβερνητικής θέσης, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια σημαντική εκλογική επιτυχία, διατηρώντας την εκπροσώπηση του Γκουάμ στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Οι ψηφοφόροι επέλεξαν την Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο, η οποία θα αναλάβει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του νησιού στην Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπος του Γκουάμ συμμετέχει στις εργασίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει δικαίωμα ψήφου κατά την τελική έγκριση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το μήνυμα Τραμπ μετά την επικράτηση των Ρεπουμπλικανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε ασχολίαστη την εκλογική εξέλιξη και, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, παρουσίασε τη νίκη στο Γκουάμ ως ενθαρρυντικό μήνυμα για την ευρύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Στην ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η επικράτηση των Ρεπουμπλικανών έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του παραδοσιακού πολιτικού προσανατολισμού της περιοχής.

«Το Γκουάμ, που ανέκαθεν θεωρούνταν ισχυρό προπύργιο των Δημοκρατικών, μόλις ανακοίνωσε από νωρίς ΝΙΚΗ των ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝ για το σημαντικότερο αξίωμα, αυτό του κυβερνήτη. Συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα! Επίσης, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία της πολιτείας. Ουάου, ελπίζω αυτό να είναι μια ένδειξη για όσα θα ακολουθήσουν!», ανέφερε χαρακτηριστικά.



