Ποια είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα

Είχε άδεια ιδιώτη χειριστή από 17 ετών -Τι είναι το φαινόμενο coffin corner

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Τι συνέβη πριν τη συντριβή του αεροσκάφους / Βίντεο αρχείου από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια είναι ανάμεσα στα 9 θύματα του Learjet 60 που συνετρίβη στη Φλόριντα.
  • Η Γκαντέλια είχε αποκτήσει άδεια πιλότου στα 17 της και είχε 88 ώρες πτητικής εμπειρίας.
  • Η τελευταία επικοινωνία της με τον σύντροφό της έγινε λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα, αναφέροντας αναταράξεις και πάγο.
  • Ειδικοί εξετάζουν το φαινόμενο 'coffin corner' ως πιθανή αιτία της συντριβής, που προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες πτήσης.
  • Το τελικό πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας αναμένεται σύντομα.

Η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια είναι ανάμεσα στα 9 θύματα του ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet 60 που συνετρίβη την Κυριακή στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. 

«Δεν έχουμε χρόνο»: Τα δραματικά λεπτά πριν τη συντριβή του αεροσκάφους

Στα ηχητικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου αποτυπώνεται η δραματική προσπάθεια του πληρώματος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η Γκαντέλια είναι το κορίτσι εκείνο που ακούγεται να αναφέρει έντομο ότι το αεροσκάφος κατεβαίνει με ρυθμό 20.000 ποδιών το λεπτό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου: «Mayday, Mayday». 

Η 20χρονη συγκυβερνήτης του αεροσκάφους που συνετρίβη στη Φλόριντα

Η 20χρονη συγκυβερνήτης του αεροσκάφους που συνετρίβη στη Φλόριντα

Τα ουρλιαχτά της λίγο πριν τη συντριβή έχουν προκαλέσει ανατριχίλα: «Θα συντριβούμε στο έδαφος. Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο», ακούγεται να λέει στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, δευτερόλεπτα πριν χαθεί εντελώς η επικοινωνία.  

 

 

Ποια ήταν η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια 

Η νεαρή συγκυβερνήτης είχε μεγαλώσει στην κομητεία Παλμ Μπιτς και είχε γίνει γνωστή το 2023, όταν απέκτησε άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους σε ηλικία μόλις 17 ετών, ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. 

Η αγάπη της για την αεροπορία ξεκίνησε το 2020, όταν άρχισε μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πιλότων. Την αγάπη για τα αεροπλάνα της μετέδωσε ο πατέρας της, ο οποίος είχε αρχίσει να μαθαίνει να πετάει το 2018, αρχικά ως χόμπι. 

Συγκέντρωσε 88 ώρες πτητικής εμπειρίας και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από πρόγραμμα της σχολικής περιφέρειας. 

Νατάλια Γκαντέλια

Η Νατάλια Γκαντέλια απέκτησε άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους σε ηλικία μόλις 17 ετών

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το γεγονός ότι μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο πριν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης: «Όταν οι άλλοι μου λένε “δεν μπορείς να οδηγήσεις”, τους απαντώ “ναι, αλλά μπορώ να πετάξω”». Όνειρό της ήταν να γίνει επαγγελματίας πιλότος και να εργαστεί σε αεροπορική εταιρεία. 

Ο σύντροφός της είναι πιλότος και είχαν πραγματοποιήσει μαζί πτήσεις. Η τελευταία επικοινωνία μαζί του ήταν μερικά λεπτά πριν το τραγικό δυστύχημα. «Έχω αναταράξεις, έχω πάγο», φέρεται να έγραφε στο τελευταίο μήνυμά της.  

Η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια

Η Νατάλια Γκαντέλια είναι το κορίτσι που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο, όπου αποτυπώνονται τα τελευταία λεπτά στο πιλοτήριο λίγο πριν τη συντριβή

Τι είναι το φαινόμενο coffin corner που εξετάζεται ως αιτία για τη συντριβή του αεροσκάφους

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, και κυρίως από τις τελευταίες συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, ειδικοί στην αεροπορία εκτιμούν ότι το αεροσκάφος ενδέχεται να αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο, γνωστό ως «coffin corner».

Το «coffin corner», που αποκαλείται και «γωνία του θανάτου», είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί όταν ένα αεροσκάφος πετά σε πολύ μεγάλο ύψος.

Σε αυτές τις συνθήκες, το περιθώριο ασφαλείας ανάμεσα στην πολύ χαμηλή και την υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα γίνεται εξαιρετικά μικρό. Με απλά λόγια, αν το αεροπλάνο μειώσει έστω και λίγο την ταχύτητά του, μπορεί να χάσει την άντωσή του και να αρχίσει να πέφτει. Αντίθετα, αν επιταχύνει, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ταχύτητας που αντέχει με ασφάλεια.

Το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο σε περίπτωση αναταράξεων ή απότομων κινήσεων, καθώς ακόμη και μια μικρή αλλαγή στην ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει έντονους κραδασμούς και να δυσκολέψει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Το τελικό πόρισμα που αναμένεται το επόμενο διάστημα θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. 

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