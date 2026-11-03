Αντιγόνη Δρακουλάκη στο Star.gr: «Ο γιος μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής»

Η τέχνη ως παρηγοριά, η γυναικεία χειραφέτηση και το... Restart!

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Της λέω ατάκες και γελάει, σχολιάζοντάς μου ότι θα βγει... κάπως, κάτι που την κάνει ακόμα πιο γλυκιά. Θα τη χαρακτηρίσω πολύ ταλαντούχα κι όμορφη, όχι μόνο για να γελάσει διαβάζοντας κι αυτό το κείμενο, αλλά γιατί είναι η αλήθεια!

Με το Restart, φέτος η Αντιγόνη Δρακουλάκη «ψηφίζει» κωμωδία!

Με το Restart, φέτος η Αντιγόνη Δρακουλάκη «ψηφίζει» κωμωδία!

Συνάντησα την Αντιγόνη Δρακουλάκη στο πλήρως ανακαινισμένο Syggrou 33 και κάπου ανάμεσα στις πρόβες με την αείκινητη Βάνα Πεφάνη που σκηνοθετεί το Restartάνοιξε την καρδιά της εδώ στο Star.gr. Τα σχολιάσαμε όλα, από τους δυναμικούς ρόλους-πρότυπα που σημάδεψαν την τηλεόραση κι ενέπνευσαν ολόκληρες γενιές κοριτσιών να γίνουν... δικηγόροι, μέχρι τον ρόλο της μητρότητας και τον 10χρονο γιο της, Άρη, ο οποίος αποδεικνύεται ο πιο αυστηρός αλλά και γλυκός κριτής της.

Εννοείται ότι το απολαυστικό θεατρικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, χημεία και... προσωπικά rewind που ξεκίνησε πρόσφατα με τη νέα της παράσταση, στο πλευρό του Πέτρου Λαγούτη κι άλλων αξιόλογων συναδέλφων της, ήταν μόνο η αφορμή!

Ο ρόλος της «Νόρας» στα Μυστικά της Εδέμ του Mega, έκανε την Αντιγόνη Δρακουλάκη γνωστή στο ευρύ κοινό

Ο ρόλος της «Νόρας» στα Μυστικά της Εδέμ του Mega, έκανε την Αντιγόνη Δρακουλάκη γνωστή στο ευρύ κοινό

Τα Μυστικά της Εδέμ, η «Νόρα» και η... Νομική!

Από την αρχή της κουβέντας, αναδείχθηκε η ιδιαίτερη σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό, ιδιαίτερα με τις γυναίκες. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχει μια αμοιβαία συμπάθεια και εκτίμηση, με πολλές γυναίκες να βλέπουν στα πρόσωπα που ερμηνεύει μια πηγή έμπνευσης.

Αντιγόνη Δρακουλάκη: «Δεν ήμουν πολύ φαν του γάμου εξ΄αρχής»

«Όταν έχεις την τύχη να έχεις έναν ήρωα στα χέρια σου, ο οποίος είναι δυναμικός, δημιουργεί ένα καλό παράδειγμα, ένα πρότυπο, είναι μεγάλη χαρά και τιμή... Νιώθω ευγνωμοσύνη που βρέθηκα σε εκείνη τη συγκυρία και με επέλεξαν γι' αυτό», είπε για τον ρόλο της στη σειρά Τα Μυστικά της Εδέμ που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, πριν από αρκετά χρόνια

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε με χαμόγελο ότι πολλές νεαρές κοπέλες τής έχουν εκμυστηρευτεί πως αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη Νομική, νιώθοντας ότι μέσα από χαρακτήρες όπως η «Νόρα» αναδείχθηκε δυναμικά η θέση και η αξιοπρέπεια της γυναίκας.

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη με τον γιο της, τον Άρη

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη με τον γιο της, τον Άρη /Φωτογραφία Instagram

Οι νέες γενιές, ο γιος της και η τέχνη ως καταφύγιο

Ως άνθρωπος με εμπειρία και στον χώρο της εκπαίδευσης, η Αντιγόνη Δρακουλάκη μίλησε με τρυφερότητα για τη νέα γενιά. Το μήνυμά της προς τα παιδιά; Να μην απογοητεύονται, να προετοιμάζονται σωστά, να προστατεύουν τον εαυτό τους και να μην τεμπελιάζουν.

Αναφερόμενη στον γιο της, τον Άρη, τόνισε ότι προσπαθεί να τον προσεγγίζει με χιούμορ και χωρίς στεγανά, αφήνοντάς τον να διαμορφώσει μόνος του την προσωπικότητά του. Στην ερώτηση αν θα ακολουθούσε το θεατρικό σανίδι, η απάντησή της ήταν απόλυτα υποστηρικτική: «Η τέχνη για μένα είναι παρηγοριά, είναι ομορφιά στη ζωή. Η τέχνη ανυψώνει».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι ο μικρούλης της είναι ο πιο αυστηρός, ακαριαίος κι ειλικρινής κριτής της, καθώς με τα σχόλιά του την οδηγεί συχνά σε μια ευχάριστη διαδικασία αυτοκριτικής.

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη με τους συμπρωταγωνιστές της στην παράσταση Restart

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη με τους συμπρωταγωνιστές της στην παράσταση Restart

Restart: Μια ανατρεπτική κωμωδία στο Syggrou 33

Σε επαγγελματικό επίπεδο, πρωταγωνιστεί στην παράσταση Restart στο θέατρο Syggrou 33, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Βάνας Πεφάνη, συμπρωταγωνιστώντας με τον Πέτρο Λαγούτη.

RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33

Η συνεργασία αυτή χαρακτηρίζεται από χιούμορ, αβίαστη χημεία και θετικές εντάσεις που γεννούν κωμωδία. Όπως εξηγεί η ίδια, ο χώρος του θεάτρου «κύλησε και κούμπωσε» ιδανικά με την παράσταση, η οποία είναι ανατρεπτική και γεμάτη εκπλήξεις.

Το έργο καταπιάνεται με τις κρίσιμες επιλογές στη ζωή, το πώς αυτές μας καθορίζουν και μας πάνε παρακάτω, προσκαλώντας το κοινό σε ένα γρήγορο, προσωπικό rewind. Η επανένωσή της επί σκηνής με τον Πέτρο Λαγούτη -με τον οποίο είχαν υπάρξει τηλεοπτικό ζευγάρι- φέρνει αυτή τη φορά μια πιο ανάλαφρη, κωμική διάσταση, χτίζοντας πάνω σε παλιές, επιτυχημένες συνεργασίες.

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη όλο και κάτι συζητάει τηλεοπτικά...

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη όλο και κάτι συζητάει τηλεοπτικά... /Φωτογραφία Instagram

Το μέλλον και τα τηλεοπτικά σχέδια

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Αντιγόνη Δρακουλάκη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής επιστροφής, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κάτι λέμε», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες, διατηρώντας την αγωνία και το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό. Με το γνώριμο χαμόγελό της, ανανέωσε το ραντεβού της με το θεατρόφιλο κοινό, προσκαλώντας όλους να την απολαύσουμε επί σκηνής.

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση Restart, βασισμένο στο L’embarras du choix των Sébastien Azzopardi και Sacha Danino που τιμήθηκε το 2022 στη Γαλλία, με τα Prix Molière (Βραβεία Μολιέρου) 

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος.
Σκηνοθεσία - δραματουργική επεξεργασία: Βάνα Πεφάνη

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη,  Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρρα

Συντελεστές

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης,
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου,
Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης,
Κινησιολογία: Μαριέλα Νέστορα,
Video art – φωτογραφίες: Λουκάς Ζιάρας,
Βοηθός σκηνοθέτριας: Αριάδνη Δάρρα,
Επικοινωνία: Σαπφώ Ματσιώρη  
Παραγωγή: THEATER ART COMPANY.

Παραστάσεις:  
Τετάρτη στις 19.30, 
Πέμπτη -Παρασκευή  στις 21.00, 
Σάββατο στις 18.00 και 21.00
Κυριακή στις 19.30

Κάμερα - Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου

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ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
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RESTART
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ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
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