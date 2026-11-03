Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη

Πού βρέθηκε το ζευγάρι;

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ζιώγα και ο Νίκος Κουτελιδάκης είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι του θεάτρου και της τηλεόρασης.
  • Η Ελένη Ζιώγα είναι γνωστή για τη φινετσάτη παρουσία και το ταλέντο της στη συγγραφή και την υποκριτική.
  • Ο Νίκος Κουτελιδάκης είναι καταξιωμένος σκηνοθέτης με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του.
  • Το ζευγάρι συνεργάστηκε πρόσφατα στη δραματική σειρά "Οι Αθώοι" στο Mega.
  • Πραγματοποίησαν πρόσφατα κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα της παράστασης "Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας".

Η Ελένη Ζιώγα και ο Νίκος Κουτελιδάκης αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπημένα, ταιριαστά και αχώριστα ζευγάρια του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η κοινή τους πορεία αποδεικνύει περίτρανα ότι η προσωπική ευτυχία και μια μακροχρόνη, επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία μπορούν να συνυπάρξουν απόλυτα αρμονικά, μακριά από τα υπερβολικά φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάντα με ουσιαστικό αποτύπωμα στον χώρο της τέχνης.

Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη

Η Ελένη Ζιώγα ξεχωρίζει διαχρονικά για τη φινετσάτη της παρουσία, την πνευματικότητα και το ξεχωριστό της στυλ. Είτε βρίσκεται στη σκηνή ερμηνεύοντας απαιτητικούς ρόλους είτε υπογράφει συγκλονιστικά τηλεοπτικά σενάρια και λογοτεχνικά έργα, καταφέρνει πάντα να μαγνητίζει το ενδιαφέρον. Στο πλευρό της, ο Νίκος Κουτελιδάκης, ένας από τους πιο ταλαντούχους, καταξιωμένους και περιζήτητους σκηνοθέτες της γενιάς του, κινείται με την ίδια διακριτική γοητεία. Αφήνει πάντα τις επιτυχημένες δουλειές του στην τηλεόραση και το θέατρο να μιλούν από μόνες τους, κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού και των κριτικών.

Ο Νίκος Κουτελιδάκης κι η Ελένη Ζιώγα με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Ο Νίκος Κουτελιδάκης κι η Ελένη Ζιώγα με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι δυο τους μοιράζονται μια σχέση βαθιάς αμοιβαίας εκτίμησης και χημείας, η οποία έχει σφυρηλατηθεί μέσα από αμέτρητες δημιουργικές συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Από θεατρικές παραστάσεις μέχρι τηλεοπτικές επιτυχίες, η επαγγελματική τους συνύπαρξη υπήρξε, στις περισσότερες περιπτώσεις, η φυσική προέκταση της κοινής τους ζωής.

Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη

Η πιο πρόσφατη, πολυαναμενόμενη τηλεοπτική τους σύμπραξη βασισμένη στον Κατάδικο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη ήταν η περσινή δραματική σειρά στο Mega Οι Αθώοι, όπου η Ελένη Ζιώγα υπέγραψε το σενάριο και συμμετείχε υποκριτικά (ως Βενέτα), υπό τη σκηνοθεσία του Νίκου Κουτελιδάκη.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Ελένη Ζιώγα & Νίκος Κουτελιδάκης

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Ελένη Ζιώγα & Νίκος Κουτελιδάκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι, αν και προτιμά να κρατά χαμηλούς τόπους στην προσωπική του καθημερινότητα, πραγματοποιεί επιλεκτικές κοσμικές εξόδους που πάντα συζητιούνται θετικά. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ελένη Ζιώγα και ο Νίκος Κουτελιδάκης έδωσαν το «παρών» στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της παράστασης Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Η παρουσία τους εκεί τράβηξε τα φλας των φωτογράφων, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν αχώριστοι, κομψοί και το ίδιο παθιασμένοι με την καλλιτεχνική ζωή και τις νέες πολιτιστικές προτάσεις της πόλης. Με κάθε τους κοινή εμφάνιση, επιβεβαιώνουν πως η αγάπη τους παραμένει ζωντανή και δυνατή, αποτελώντας ένα από τα πιο φωτεινά παραδείγματα πορείας στον χώρο του ελληνικού θεάματος.

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ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ
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ΟΙ ΑΘΩΟΙ
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