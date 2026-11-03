Η Leapmotor ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγή του B10 στην Ευρώπη, αποκτώντας μια πραγματικά “Made in Europe” υπόσταση. Το C-SUV της μάρκας κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Ομίλου Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας, αξιοποιώντας τις παραγωγικές δυνατότητες της μονάδας και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική FaSTLAne 2030 της Stellantis και συνδυάζει την τεχνογνωσία της Leapmotor στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα με την παραγωγική υποδομή και τη βαθιά γνώση του Ομίλου Stellantis στην ευρωπαϊκή αγορά. Η μάρκα επιβεβαίωσε επίσης ότι στο ίδιο εργοστάσιο θα ξεκινήσει σύντομα η παραγωγή του B05, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την παραγωγική δραστηριότητά της στην Ευρώπη.

Η βιομηχανική δράση της Leapmotor στην Ισπανία δε σταματά στα αυτοκίνητα, μα περιλαμβάνει και μπαταρίες. Στο Mallén λειτουργεί ήδη μια τέτοια μονάδα, με τις εγκαταστάσεις της να καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 34 στρεμμάτων. Το αρχικό πλάνο περιλαμβάνει μπαταρίες τεχνολογίας LFP για μοντέλα της Leapmotor, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μπορούν να κατασκευάζονται εκεί και μπαταρίες διαφορετικής χημικής σύνθεσης.

Η πολυεπίπεδη συνεργασία της Leapmotor με την Stellantis καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διανομή ανταλλακτικών μέσω του κεντρικού ευρωπαϊκού hub, ενώ η Leapmotor έχει ήδη εγκαινιάσει το πρώτο της ευρωπαϊκό Innovation Center στο Μόναχο.

Με το ξεκίνημα της συναρμολόγησης του B10 στην Ισπανία, την επικείμενη έναρξη της παραγωγής του B05 στο ίδιο εργοστάσιο και τη συναρμολόγηση μπαταριών στην ίδια χώρα, η Leapmotor επιτυγχάνει μια σαρωτική ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης στην Ευρώπη, δίνοντας ουσία στον όρο «Made in Europe».Στην Ελλάδα επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της μάρκας είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas), διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις της μια άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης για τον πελάτη.