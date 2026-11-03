ΕΡΤ για την γκάφα στην εκπομπή Newsroom: «Απαράδεκτη αβλεψία»

«Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό», γράφει η ανακοίνωση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΡΤ αναγνώρισε σοβαρό λάθος στην εκπομπή Newsroom, όπου εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
  • Η δημόσια ραδιοτηλεόραση χαρακτήρισε το περιστατικό ως "απαράδεκτη αβλεψία" και επιβλήθηκαν κυρώσεις στους υπεύθυνους.
  • Η παρουσία του Ηλιόπουλου προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της έλλειψης αναφοράς στο πολιτικό και δικαστικό του παρελθόν.
  • Η ΕΡΤ δήλωσε ότι δεν θα δίνει χώρο σε πρόσωπα που συνδέονται με ιδεολογίες κατά της Δημοκρατίας.
  • Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Επίσημη απάντηση έδωσε η ΕΡΤ μετά την εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου στη ζωντανή εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, σε συζήτηση για τη γνωστή υπόθεση της ΜΚΟ. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αναγνώρισε το περιστατικό ως σοβαρό λάθος, μίλησε για «απαράδεκτη αβλεψία» και ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις σε όσους ευθύνονται.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εμφανίστηκε μέσω τηλεοπτικής σύνδεσης στην εκπομπή, προκειμένου να τοποθετηθεί για την πολύκροτη υπόθεση της ΜΚΟ. Η παρουσίασή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς στους τηλεθεατές εμφανίστηκε με τη λεζάντα «Ιδρυτής λέσχης, θύμα ΜΚΟ», ενώ σε άλλη αναφορά περιγράφηκε ως «ιδρυτή λέσχης μοτοσικλετιστών» και «θύμα» απάτης της ΜΚΟ, χωρίς αναφορά στο πολιτικό και δικαστικό του παρελθόν.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου καταγράφηκε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση φιλοξένησε τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής χωρίς να διευκρινιστεί η ιδιότητά του ως καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

ΕΡΤ για την γκάφα στην εκπομπή Newsroom: «Απαράδεκτη αβλεψία»

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το «Newsroom»

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η ΕΡΤ ανέφερε: «Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews (02.11.2026), η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας. Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Μαγνησίας με τη Χρυσή Αυγή. Το όνομά του περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που καταδικάστηκαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Το 2022 αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής του. Κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και το τατουάζ που έφερε στο χέρι του, με τη ναζιστική φράση «Sieg Heil», καθώς και τον μαίανδρο, σύμβολο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

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