GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Σταυρούλα - «Δεν μπορώ και σε τρίτο σετ μαζί σου!»

«Δεν μπορώ άλλο. Είναι όλοι υποκριτές!» είπε

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Απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το GNTM μάς βάζει σε ρομαντικό mood με ένα σκηνικό βγαλμένο από ιταλικό χωριό. Στο νέο επεισόδιο, τα μοντέλα καλούνται να φορέσουν bridal looks, να ανέβουν σε ποδήλατα εν κινήσει και να ποζάρουν σαν φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια στον φωτογραφικό φακό του Διονύση Κούτση. Μέσα από το απόσπασμα που παρακολουθήσαμε στην αρχή του επεισοδίου, πήραμε μια πρώτη γεύση από τη δοκιμασία της ημέρας.

Δες το GNTM

Όλα ξεκίνησαν με τον Χρήστο να απολαμβάνει τα προνόμια της προηγούμενης νίκης του, επιλέγοντας πρώτος την Anastazja για παρτενέρ και εξασφαλίζοντας διπλό χρόνο για το styling τους. Η διαδικασία όμως για τους υπόλοιπους παίκτες αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση, με τη Σταυρούλα Μαυρομάτη να  είναι δυσαρεστημένη. Η ίδια προσπάθησε να αποφύγει τον Μάνο ως παρτενέρ της, αλλά καθώς κανείς άλλος δεν την επέλεξε, κατέληξε για μία ακόμη φορά μαζί του. Το γεγονός αυτό την οδήγησε να ξεσπάσει σε κλάματα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ντροπιαστική, ενώ δεν έλειψαν τα «καρφιά» και τα σχόλια από τους συμπαίκτες της. «Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ και σε τρίτο σετ μαζί σου. Μισώ. Δεν μπορώ άλλο. Είναι όλοι υποκριτές! Αν έμπαιναν μαζί του το ίδιο θα κάνανε, το ίδιο θα αισθανόντουσαν. Απλά δεν τον επιλέγουν. Και δεν επιλέγουν εμένα επίτηδες γιατί θέλουν να με αφήσουν με αυτόν» είπε η ίδια. 

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Ο Μάνος και η Άννα δεν έκρυψαν τον εκνευρισμό τους για τα δραματικά ξέσπασματα και την αντίδρασή της, κάνοντας λόγο για επιτηδευμένη συμπεριφορά.

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«Γιατί ρε συ, τόσο πολύ; Με μισείς τόσο πολύ; Με σιχαίνεσαι; […] Εγώ προσωπικά τα βρίσκω πάρα πολύ ανώριμα αυτά τα πράγματα. Είμαστε μεγάλα παιδιά, έχουμε έρθει σε έναν διαγωνισμό που δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας» είπε ο Μάνος.

Και πρόσθεσε: «Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να καταλάβω τι ζόρι τραβάει αυτή η γυναίκα».

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