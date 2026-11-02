Νέα κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ, με στόχο την παρεμπόδιση της ομαλής προμήθειας των Ευρωπαίων με τρόφιμα, σημειώθηκε τη νύχτα που πέρασε. Εκατοντάδες καταστήματα σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ιρλανδία δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στα συστήματα ψύξης τους, τα οποία λειτουργούν μέσω Διαδικτύου.

Τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ στη Στοκχόλμη άδειασαν. Όχι λόγω υπερβολικής ζήτησης, αλλά επειδή χάλασαν τα τρόφιμα. Κάποιοι, πιθανότατα χάκερ από τη Ρωσία, σε μία ακόμη υβριδική επίθεση, πείραξαν το ηλεκτρονικό σύστημα ψύξης, με αποτέλεσμα να πεταχτούν τόνοι τροφίμων.

Ανέβασαν τη θερμοκρασία των ψυγείων στους 50 βαθμούς Κελσίου

«Έγινε μια κυβερνοεπίθεση και όλοι οι καταψύκτες μας ανέβηκαν στους πενήντα βαθμούς», λέει υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ της Στοκχόλμης.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και άλλα καταστήματα των δύο μεγάλων αλυσίδων της Σουηδίας. Για μία ακόμη φορά, τα συστήματα μέσω Διαδικτύου, που ρυθμίζουν την ασφάλεια των τροφίμων τα οποία φτάνουν στους καταναλωτές, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευάλωτα.

«Σήμερα, συστήματα αυτοματισμού υπάρχουν παντού. Ελέγχεις, ας πούμε, τα φώτα, ελέγχεις τη θέρμανση. Ουσιαστικά, όλα είναι συνδεδεμένα: το ρολόι σου, τα πάντα. Επομένως, ο κίνδυνος είναι μεγάλος...», λέει Ειδικός στην κυβερνοασφάλεια.

Προβλήματα και σε Βέλγιο, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο

Στο Βέλγιο μεγάλη αλυσίδα κατέγραψε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας σε ψυγεία και καταψύκτες σε περισσότερα από 40 καταστήματά της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρόβλημα επηρέασε σημεία πώλησης τόσο στη Φλάνδρα όσο και στη Βαλλονία, όχι όμως και στις Βρυξέλλες.

Την ίδια νύχτα, προβλήματα ψύξης αντιμετώπισαν και τουλάχιστον 15 καταστήματα της αλυσίδας Carrefour στο Βέλγιο. Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης σε σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τόνοι τροφίμων.