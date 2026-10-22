Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναδιαμορφωθεί η λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν στο μέτρο.
Από τα 1.750 προϊόντα της αρχικής λίστας, τα 400 αφορούσαν σχολικά είδη, τα οποία πλέον αποσύρονται λόγω της ολοκλήρωσης της περιόδου αυξημένης ζήτησης. Ως αποτέλεσμα, αναμένονται αλλαγές στη σύνθεση της λίστας, με περισσότερα από 600 προϊόντα να εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία έως το τέλος του 2026.
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