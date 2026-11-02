Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τις διαδικτυακές αγορές σας

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Cyber Monday: Τι να προσέξουμε στις διαδικτυακές αφορές μας / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Cyber Monday 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, ακολουθώντας την Black Friday.
  • Εστιάζει σε διαδικτυακές προσφορές κυρίως σε προϊόντα τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συνδρομές.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν την πραγματική τιμή, την ασφάλεια συναλλαγών και τους όρους επιστροφής.
  • Το 35% των Ελλήνων καταναλωτών προγραμματίζουν αγορές κυρίως από online καταστήματα.
  • Η έρευνα δείχνει ότι οι online αγορές είναι πιο δημοφιλείς σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα.

H Cyber Monday, η οποία «πέφτει» κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα μετά την Black Friday, εστιάζει κυρίως σε εκπτώσεις και διαδικτυακές προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, gadgets, software, καθώς και σε συμφέρουσες αγορές ηλεκτρονικών συνδρομών.

Black Friday 2026: Πότε είναι φέτος και τι να περιμένετε

Φέτος, η Cyber Monday, είναι στις 30 Νοεμβρίου 2026, με τους καταναλωτές να επωφελούνται από τα online deals και τις πιο συμφέρουσες προσφορές της αγοράς.

H Cyber Monday, η οποία «πέφτει» κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα μετά την Black Friday, εστιάζει κυρίως σε εκπτώσεις και διαδικτυακές προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, gadgets και software / Φωτογραφία: Unsplash.com

H Cyber Monday, η οποία «πέφτει» κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα μετά την Black Friday, εστιάζει κυρίως σε εκπτώσεις και διαδικτυακές προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας, gadgets και software / Φωτογραφία: Unsplash.com

Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξετε κατά τις online αγορές σας

Για το λόγο ότι κατά τη διάρκεια της Cyber Monday, οι αγορές γίνονται αποκλειστικά διαδικτυακά, το αγοραστικό κοινό είναι αναγκαίο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Έλεγχος πραγματικής τιμής: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης ή ιστορικά τιμών για να βεβαιωθείτε ότι η αρχική τιμή πριν από την έκπτωση ισχύει. Με αυτόν τον τρόπο θα αναγνωρίσετε εάν έχει γίνει πραγματική έκπτωση στα προϊόντα που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε
  • Ασφάλεια συναλλαγών: Πραγματοποιήστε αγορές μόνο από έμπιστα και γνωστά eshops, επιλέγοντας προσωπικές συσκευές και ασφαλή δίκτυα (αποφύγετε τα δημόσια Wi-Fi). Επίσης, ελέγξτε ότι η ιστοσελίδα διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας (https:// και το εικονίδιο με το λουκέτο)
  • Όροι επιστροφής και εγγύησης: Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική αλλαγών, επιστροφών χρημάτων και εγγύησης του εκάστοτε ηλεκτροκινού καταστήματος, καθώς σε ορισμένες προσφορές ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί
  • Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης: Μια πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να συνοδεύεται από τεράστιους χρόνους αναμονής στην
  • Κρυφές χρεώσεις: Προτού ολοκληρώσετε την πληρωμή σας, ελέγξτε το τελικό ποσό που περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής ή τυχόν έξοδα αντικαταβολής, τα οποία μπορεί να εκμηδενίσουν το κέρδος από την εκάστοτε έκπτωση.

Οι διαδικτυακές αφορές στοχεύουν στην ευκολία και την ποικιλία, ενώ οι αγορές σε φυσικό κατάστημα προσφέρουν την άμεση επαφή με το προϊόν και την εμπειρία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι διαδικτυακές αφορές στοχεύουν στην ευκολία και την ποικιλία, ενώ οι αγορές σε φυσικό κατάστημα προσφέρουν την άμεση επαφή με το προϊόν και την εμπειρία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Online ή φυσικό κατάστημα;

Οι διαδικτυακές αφορές στοχεύουν στην ευκολία και την ποικιλία, ενώ οι αγορές σε φυσικό κατάστημα προσφέρουν την άμεση επαφή με το προϊόν και την εμπειρία. Τι προτιμά το ελληνικό αγοραστικό κοινό;

Σύμφωνα με την καταναλωτική έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΥ Ελλάδος με τίτλο «EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026» για τις φετινές τάσεις που θα επικρατήσουν στην ελληνική αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, τα online shops φαίνεται να είναι στην προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών, σε σύγκριση με τα φυσικά καταστήματα. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έρευνα, το 35% των καταναλωτών σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους από ελληνικά ή διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 5% θα προχωρήσουν σε αγορές μέσω εφαρμογών ή social media. Αντίστοιχα, το 34% θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα σημαντικό 21% δηλώνουν ότι θα κινηθούν περίπου εξίσου μεταξύ online και offline αγορών. 

 

 

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