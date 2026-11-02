Black Friday 2026: Πότε είναι φέτος και τι να περιμένετε

Ποια στρατηγική αγορών να ακολουθήσετε - Tα πιο έξυπνα deals

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Είναι πραγματικές ή πλασματικές οι εκπτώσεις στην Black Friday; / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την Cyber Monday να ακολουθεί στις 30 Νοεμβρίου.
  • Τα καταστήματα στην Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου για τις εκπτώσεις.
  • Οι προσφορές θα αφορούν κυρίως ηλεκτρικές συσκευές, τεχνολογία, ένδυση και υπόδηση.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να κάνουν έρευνα τιμών και να συγκρίνουν πριν από τις αγορές τους για να διαπιστώσουν τις πραγματικές εκπτώσεις.
  • Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική και οι τιμές πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν και φέτος από τις προσφορές που προσφέρει η Black Friday, η οποία φέτος «πέφτει» Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η Cyber Monday (στις 30 Νοεμβρίου 2026).

Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές

Τα καταστήματα στην ελληνική αγορά θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία στο αγοραστικό κοινό να ανακαλύψει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες εκπτώσεις, πετυχαίνοντας τα ιδανικότερα deals.

Αν και η επίσημη ημερομηνία της Black Friday πέφτει προς το τέλος του μήνα, τα περισσότερα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα καθιερώνουν προσφορές ήδη από τις προηγούμενες ημέρες - ή και εβδομάδες.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν και φέτος από τα deals που προσφέρει η Black Friday, η οποία φέτος «πέφτει» Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν και φέτος από τα deals που προσφέρει η Black Friday, η οποία φέτος «πέφτει» Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Black Friday 2026: Τι να περιμένετε - πώς να προετοιμαστείτε

Η Black Friday σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης εμπορικής περιόδου, ενώ οι προσφορές αφορούν διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Μεγαλύτερη ζήτηση και εκπτώσεις πραγματοποιούνται ειδικότερα σε ηλεκτρικές συσκευές, είδη τεχνολογίας, ένδυση και υπόδηση. 

Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τις αγορές σας την περίοδο των εκπτώσεων πρέπει να είναι μεδοδική.

  • Κάντε μια έρευνα τιμών από αρκετά νωρίτερα, ώστε να γνωρίζετε την αρχική αξία των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν και να αναγνωρίσετε την πραγματική έκπτωση σε αυτά μετέπειτα
  • Κάντε μία λίστα με όσα προϊόντα σας ενδιαφέρουν πραγματικά, μην ξεπερνάτε το budget που διαθέτετε και μην παρασύρεστε από «πλαστές» αρχικές τιμές ή ποσοστά έκπτωσης που φαίνονται υπερβολικά καλά για να είναι αληθινά
  • Ελέγξτε τους όρους επιστροφής και εγγύησης, ειδικότερα στις αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι υψηλές μειώσεις τιμών σε ποσοστό δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση ότι πετύχατε ένα καλό deal στα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Παρά τις δελεαστικές προσφορές, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γι' αυτό και η σύγκριση των τιμών πριν και μετά από την έναρξη των προσφορών αποτελεί έναν από τους πιο έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους για να διαπιστώσει κάποιος την πραγματική έκπτωση και φυσικά εάν το προϊόν όντως πωλείται σε συμφέρουσα τιμή.

Η σύγκριση των τιμών πριν και μετά από την έναρξη των προσφορών αποτελεί έναν από τους πιο έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους για να διαπιστώσει κάποιος την πραγματική έκπτωση σε προϊόντα που τον ενδιαφέρουν /  Φωτογραφία: Unsplash.com

Η σύγκριση των τιμών πριν και μετά από την έναρξη των προσφορών αποτελεί έναν από τους πιο έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους για να διαπιστώσει κάποιος την πραγματική έκπτωση σε προϊόντα που τον ενδιαφέρουν /  Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις προσφορές

Η Black Friday αποτελεί εμπορική προωθητική ενέργεια και όχι περίοδο τακτικών εκπτώσεων. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι προαιρετική. 

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τα καταστήματα που συμμετέχουν:

  • Οφείλουν να τηρούν τους κανόνες για την αναγραφή των τιμών και την ενημέρωση των καταναλωτών
  • Ειδικότερα, στα προϊόντα που προσφέρονται με έκπτωση πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια η τιμή αναφοράς και η νέα μειωμένη τιμή
  • Όταν αναγράφεται ποσοστό έκπτωσης, αυτό πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο ευκρινή και να ανταποκρίνεται στην πραγματική μείωση της τιμής.

Συμπερασματικά, η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να αποκτήσετε προϊόντα που χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με συμφέρουσες -και πραγματικές- εκπτώσεις. Ακολουθώντας τη σωστή στρατηγική αγοράς, θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από τις προσφορές της Black Friday.

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