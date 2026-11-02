Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήμασταν και πριν φίλοι»

Τι είπε για το τέλος της τηλεοπτικής τους συνεργασίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δήλωσε ότι δεν έχει επαφή με την Ιωάννα Μαλέσκου μετά τη λήξη της συνεργασίας τους στο OPEN.
  • Ανέφερε ότι δεν αισθάνεται αδικία για την συνέχιση της Μαλέσκου στο κανάλι, καθώς η εκπομπή της είναι διαφορετική.
  • Η απόφαση για τη λήξη της συνεργασίας τους ήταν του καναλιού και όχι προσωπική επιλογή.
  • Ο Κωνσταντάρας περιέγραψε την τηλεόραση ως προβλέψιμη και τόνισε την ευκολία αλλαγής εκπομπών από τους τηλεθεατές.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που έχει σήμερα με την Ιωάννα Μαλέσκου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαφή μεταξύ τους μετά το τέλος της περσινής τηλεοπτικής τους συνεργασίας στο OPEN.

Κωνσταντάρας για Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι θα είμαστε μαζί του χρόνου»

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, Χαμογέλα και Πάλι!, όπου τοποθετήθηκε για τη διακοπή της κοινής τους πορείας, τη νέα εκπομπή της παρουσιάστριας και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήμασταν και πριν φίλοι»

Στη συνέντευξή του ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε αναμονή για ένα νέο πρότζεκτ που ετοιμάζεται στο OPEN από τον Μάιο και, όπως είπε, αφορά βραδινό talk show.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: τι είπε για την Ιωάννα Μαλέσκου

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι δεν αισθάνεται ούτε αδικία ούτε πικρία από το γεγονός ότι η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει τηλεοπτικά στο OPEN, τονίζοντας πως η φετινή της εκπομπή είναι διαφορετική από εκείνη που παρουσίαζαν μαζί. Παράλληλα, απέδωσε στο κανάλι την απόφαση για τη λήξη της συνεργασίας τους στο σαββατοκύριακο.

Κωνσταντάρας: «Δε θα απαντήσω στο δίλημμα Μαλέσκου ή Παπίλα, είναι… πονηρό»

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δε νιώθω αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου κάνει εκπομπή στο OPEN. Δε με πειράζει καθόλου, η Ιωάννα κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα. Δεν νιώθω πικρία, ούτε αδικία απέναντι στο κανάλι. Ήταν απόφαση του καναλιού να σταματήσουμε από το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε και χαιρετηθήκαμε ήταν σε ένα event. Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν ούτε και πριν φίλοι». 

Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήμασταν και πριν φίλοι»

Το τηλεοπτικό τοπίο και ο μέσος τηλεθεατής

Σχολιάζοντας τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας περιέγραψε ένα περιβάλλον που, κατά την άποψή του, είναι προβλέψιμο. Στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο κινείται ο τηλεθεατής, λέγοντας ότι αλλάζει εύκολα κανάλια και εκπομπές, αναζητώντας διαρκώς κάτι που θα του τραβήξει το ενδιαφέρον.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε: «Αν είναι κάποιος και δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του, δε θα δω την εκπομπή».

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ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
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