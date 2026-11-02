Οι παραγγελίες από Temu και Shein που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαρύνονται από την 1η Νοεμβρίου με νέο τέλος διεκπεραίωσης 2 ευρώ ανά είδος αγαθού. Η χρέωση αφορά αγορές από χώρες εκτός ΕΕ και υπολογίζεται με βάση τα διαφορετικά είδη που δηλώνονται στο τελωνείο, ανεξάρτητα από την αξία τους.

Οι νέες επιβαρύνσεις έρχονται να προστεθούν στον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 σε συγκεκριμένες αποστολές χαμηλής αξίας. Έτσι, όταν οι δύο χρεώσεις αφορούν το ίδιο είδος, το συνολικό ποσό φτάνει τα 5 ευρώ.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ εξειδικεύουν τον τρόπο εφαρμογής του ενωσιακού τέλους διεκπεραίωσης, το οποίο καλύπτει το κόστος των τελωνειακών υπηρεσιών για τον έλεγχο και τη διαχείριση των εισαγόμενων αγορών.

Πώς υπολογίζεται η νέα χρέωση στις παραγγελίες

Το ποσό των 2 ευρώ δεν επιβάλλεται απαραίτητα σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που αγοράζει ο καταναλωτής.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, το «είδος» έχει συγκεκριμένη τελωνειακή έννοια. Μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα προϊόντα της ίδιας αποστολής, εφόσον έχουν την ίδια δασμολογική κατάταξη και περιγραφή και, όπου απαιτείται, την ίδια καταγωγή.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα τεμάχια μπορούν να υπολογιστούν ως ένα είδος, εφόσον πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η χρέωση ακολουθεί τα διαφορετικά είδη που δηλώνονται στην τελωνειακή διαδικασία και όχι απλώς τον αριθμό των προϊόντων που βρίσκονται μέσα στο δέμα.

Για παράδειγμα:

Μία αποστολή με ένα δηλωμένο είδος επιβαρύνεται με 2 ευρώ.

Δύο διαφορετικά δηλωμένα είδη επιβαρύνονται με 4 ευρώ.

Τρία διαφορετικά δηλωμένα είδη επιβαρύνονται με 6 ευρώ.

Το τέλος παραμένει σταθερό στα 2 ευρώ ανά είδος, ανεξάρτητα από την αξία της αγοράς.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση εφαρμόζεται στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών, ενώ καλύπτει και αποστολές αξίας άνω των 150 ευρώ.

Πότε η επιβάρυνση φτάνει τα 5 ευρώ

Το ποσό των 5 ευρώ ανά είδος προκύπτει όταν συνυπολογιστούν το νέο τέλος διεκπεραίωσης και ο προσωρινός τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ.

Ο δασμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 στις αποστολές χαμηλής αξίας που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Δηλωμένα είδη Τέλος 2 ευρώ Δασμός 3 ευρώ Σύνολο 1 είδος 2 ευρώ 3 ευρώ 5 ευρώ 2 είδη 4 ευρώ 6 ευρώ 10 ευρώ 3 είδη 6 ευρώ 9 ευρώ 15 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δασμό και το τέλος διεκπεραίωσης.

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για κάθε συναλλαγή. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει, επίσης, ότι το νέο τέλος συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ.

Επομένως, η τελική επιβάρυνση μιας παραγγελίας μπορεί να είναι υψηλότερη από το άθροισμα των δύο συγκεκριμένων τελωνειακών χρεώσεων.

Ποιος πληρώνει το τέλος στο τελωνείο

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι το πρόσωπο ή η επιχείρηση που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση.

Πρόκειται για τη δήλωση προς τις τελωνειακές αρχές, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που εισάγονται.

Στην περίπτωση της έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, όταν δηλαδή ο τελωνειακός ενεργεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, η ευθύνη αφορά και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η δήλωση.

Για τον καταναλωτή, ωστόσο, το κρίσιμο σημείο είναι το πώς θα μεταφερθεί το κόστος στην τελική τιμή.

Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από το εάν ο πωλητής ή η πλατφόρμα απορροφά το κόστος ή το μεταφέρει στη χρέωση της παραγγελίας.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο τέλος δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ίδια αύξηση στην τελική τιμή για κάθε αγορά από Temu και Shein.

Τι ισχύει για τις αποστολές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αποστολές αγαθών που έχουν ήδη εκτελωνιστεί και διακινούνται μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν εκτός της συγκεκριμένης χρέωσης.

Η νέα επιβάρυνση αφορά στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται τα αγαθά στην τελωνειακή διαδικασία.

Για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω Temu και Shein, η βασική αλλαγή είναι ότι το κόστος των τελωνειακών επιβαρύνσεων μπορεί πλέον να εξαρτάται όχι μόνο από την αξία της παραγγελίας, αλλά και από τον αριθμό των διαφορετικών ειδών που δηλώνονται.