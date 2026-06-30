Τέλος στην αδασμολόγητη εισαγωγή εκατομμυρίων μικροδεμάτων από ασιατικές πλατφόρμες, όπως η Temu, η Shein, η AliExpress και η Alibaba, βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου, επιβάλλοντας νέο κατ' αποκοπή δασμό ύψους 3 ευρώ ανά είδος.

Από 1η Ιουλίου θα μπαίνει δασμός 3 ευρώ ανά είδος για μικροπακέτα που φτάνουν στην ΕΕ από τρίτες χώρες - AP Images

Το νέο μέτρο έρχεται ως απάντηση στη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τεράστιο φόρτο εργασίας στις τελωνειακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο μέσα στο 2025 έφτασαν στην Ευρώπη περισσότερα από 5,9 δισεκατομμύρια μικροδέματα, χωρίς να καταβληθεί ούτε ένα ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα κάθε ημέρα, τα οποία αντιστοιχούν στο 97% των συνολικών εισαγωγών σε αριθμό τεμαχίων, αλλά μόλις στο 2% της συνολικής αξίας των εισαγωγών.

Ο νέος δασμός αφορά ηλεκτρονικές αγορές εκτός ΕΕ με αξία μικρότερη των 150 ευρώ - AP Images

Δασμοί: Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου

Ο νέος δασμός αφορά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Η επιβάρυνση δεν αφορά το σύνολο της παραγγελίας, αλλά κάθε ξεχωριστό προϊόν που περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Για παράδειγμα, αν ένας καταναλωτής παραγγείλει ένα μπλουζάκι, μία ομπρέλα, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα ζευγάρι ακουστικά και έναν φακό, η παραγγελία περιλαμβάνει έξι διαφορετικά είδη. Επομένως, ο συνολικός δασμός ανέρχεται στα 18 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαφορετικό είδος θεωρούνται και προϊόντα που ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία - AP Images

Η εγκύκλιος διευκρινίζει επίσης ότι διαφορετικό είδος θεωρούνται και προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετική δασμολογική διάκριση, ακόμη κι αν ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία μεταξωτή μπλούζα και μία μάλλινη μπλούζα. Παρότι πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για μπλούζες, αντιμετωπίζονται ως δύο διαφορετικά είδη, γεγονός που σημαίνει ότι επιβάλλεται συνολικός δασμός 6 ευρώ.

Ήδη αρκετοί καταναλωτές που είχαν ολοκληρώσει τις αγορές τους διαπίστωσαν ότι στο τελικό στάδιο πληρωμής είχε προστεθεί η νέα επιβάρυνση, καθώς τα πακέτα τους αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιουλίου.

Ποιος πληρώνει τον δασμό

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, υπόχρεος για την απόδοση του δασμού είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ίδια η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής που διαθέτει αριθμό IOSS ή άλλη επιχείρηση που συμμετέχει στην πώληση και τη μεταφορά των προϊόντων.

Οι δασμοί θα ισχύσουν έως το 2028 - AP Images

Οι καταναλωτές δεν έχουν νομική υποχρέωση να καταβάλουν τον δασμό. Ωστόσο, στην πράξη είναι πιθανό το επιπλέον κόστος να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές ή στα έξοδα αποστολής, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές περιπτώσεις.

Δασμοί: Τι ισχύει για τον ΦΠΑ

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός δεν αντικαθιστά τον ΦΠΑ.

Στις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος Import One Stop Shop (IOSS), ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας.

Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το σύστημα IOSS, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να εισπράττεται κατά τον εκτελωνισμό των προϊόντων.

Ο δασμός δεν επιστρέφεται σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος - AP Images

Τι γίνεται αν επιστρέψεις το προϊόν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διευκρινίσεις για τις επιστροφές προϊόντων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ειδικός εισαγωγικός δασμός δεν επιστρέφεται όταν ο καταναλωτής αποφασίσει να επιστρέψει το προϊόν επειδή άλλαξε γνώμη ή δεν το επιθυμεί πλέον.

Επιστροφή του ποσού προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει η τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό, έχει υποστεί ζημιά ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης αγοράς.

Το μέτρο θα ισχύσει έως το 2028

Ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, στόχος του μέτρου είναι να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές πολύ χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, αλλά και να ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα εκατομμύρια μικροδέματα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιδιώξουν να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις αυξάνοντας τη χρήση αποθηκών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό περισσότερες παραγγελίες θα αποστέλλονται από ευρωπαϊκό έδαφος και δεν θα υπόκεινται στον νέο ειδικό εισαγωγικό δασμό που εφαρμόζεται στις απευθείας αποστολές από τρίτες χώρες.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ. Από τον Ιούλιο του 2028 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο νέος Κόμβος Τελωνειακών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τότε οι εισαγωγές θα φορολογούνται με τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς, ανάλογα με την αξία, τη χώρα προέλευσης και την κατηγορία του κάθε προϊόντος, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το κόστος των αγορών από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου 2026 θα ξεκινήσει σε εθελοντική βάση η χρήση των αναγνωριστικών προϊόντων (PID), τα οποία θα γίνουν υποχρεωτικά από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Με τα νέα αυτά αναγνωριστικά, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα μη συμμορφούμενα προϊόντα, να παρακολουθούν τη διαδρομή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και να επεκτείνουν τους ελέγχους σε ολόκληρες κατηγορίες ειδών που ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους.