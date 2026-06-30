SEAJETS: Μοναδικές Εκπτώσεις και Προσφορές για το Καλοκαίρι 2026

Από 25% έως 42% σε σχέση με τις μειωμένες τιμές, για δημοφιλείς προορισμούς

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Προσφορές SEAJETS Καλοκαίρι 2026
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η SEAJETS προσφέρει εκπτώσεις για το Καλοκαίρι 2026, με στόχο τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού και των οικογενειών.
  • Ειδικές εκπτώσεις έως 42% για οικογένειες και παρέες 3 ατόμων και άνω, με κρατήσεις εισιτηρίων μετ' επιστροφής.
  • 50% έκπτωση στο εισιτήριο επιστροφής για δρομολόγια Ηράκλειο – Κυκλάδες, με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων.
  • 40% έκπτωση για αυθημερόν ενδοκυκλαδικά ταξίδια, με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων.
  • Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις από 29 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Η SEAJETS, ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων παγκοσμίως, στηρίζει και φέτος τον Ελληνικό τουρισμό και τις Ελληνικές οικογένειες, παρέχοντας για το Καλοκαίρι 2026 ειδικές εκπτώσεις και προνομιακές προσφορές για ταξίδια στα ελληνικά νησιά.

Με στόχο να καταστήσει τις καλοκαιρινές αποδράσεις ακόμα πιο προσιτές, η SEAJETS προσφέρει σημαντικές μειώσεις τιμών για τις Ελληνικές οικογένειες, παρέες τριών (3) ατόμων και άνω, καθώς και ειδικές εκπτώσεις σε επιλεγμένα ταξίδια μετ' επιστροφής. Να σημειωθεί πως από και προς το λιμάνι της Ραφήνας ισχύουν ήδη πολύ μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους Έλληνες επιβάτες και Ελληνικές οικογένειες να ταξιδέψουν οικονομικά με την ασύγκριτη ταχύτητα και άνεση που μόνο η SEAJETS μπορεί να προσφέρει. 

1. Εκπτώσεις σε οικογένειες και παρέες 3 ατόμων και άνω

seajets

H SEAJETS προσφέρει επιπλέον εκπτώσεις σε Ελληνικές οικογένειες με τρία ή περισσότερα μέλη, αλλά και σε παρέες από τρία άτομα και πάνω. Στόχος είναι να διευκολυνθούν ακόμα περισσότεροι ταξιδιώτες, ώστε να απολαύσουν πιο οικονομικά και ξέγνοιαστα τις διακοπές τους στα πανέμορφα ελληνικά νησιά.

Οι νέες αυτές εκπτώσεις/μειώσεις τιμών προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες προσφορές για δημοφιλείς προορισμούς, καθιστώντας το ταξίδι στο Αιγαίο πιο προσιτό από ποτέ.

Οι νέες εκπτώσεις/μειώσεις τιμών είναι από 25% έως και 42% σε σχέση με τις ήδη μειωμένες τιμές του αρχικού τιμοκαταλόγου για το 2026 σε κάποιους δημοφιλείς προορισμούς. Έτσι, οι επιβάτες απολαμβάνουν το πλεονέκτημα ενός γρήγορου και άνετου ταξιδιού στο Αιγαίο, με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα:

seajets

*Από τις τιμές προσφοράς από και προς Βόλο εξαιρείται το πλοίο Eagle Jet

Όροι συμμετοχής στην προσφορά

seajets

Η ενεργοποίηση της προσφοράς προϋποθέτει:
•    – Εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης SEACLUB της SEAJETS και έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας μέλους με προσωπικό κωδικό (που θα σας χορηγείται στιγμιαία). Η εγγραφή πραγματοποιείται άμεσα και εύκολα.
•    – Ταυτόχρονη κράτηση εισιτηρίων μετ’ επιστροφής (aller-retour) ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ECONOMY ΣΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ DECK ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ για τουλάχιστον τρεις (3) επιβάτες (οικογένεια ή παρέα) ή και παραπάνω στο σύνολο.

Η έκπτωση ισχύει για επιβάτες και δεν απαιτείται έκδοση εισιτηρίου για όχημα (προκειμένου να χορηγείται η έκπτωση στους 3 επιβάτες).

Ωστόσο, σε περίπτωση μεταφοράς Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας, για τη συγκεκριμένη προσφορά παρέχεται και επιπλέον έκπτωση 10% και στο όχημα.

Χρονική ισχύς προσφοράς

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν από 29 Ιουνίου 2026 για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 29 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς καμία περίοδο εξαίρεσης, ακόμη και εντός της υψηλής τουριστικής περιόδου. 

2. Έκπτωση 50% στο εισιτήριο επιστροφής για ταξίδια Ηράκλειο – Κυκλάδες

seajets

Παρέχεται έκπτωση 50% στο εισιτήριο επιστροφής για ταξίδια από Ηράκλειο προς Κυκλάδες και αντίστροφα, με την προϋπόθεση ότι τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής εκδίδονται ταυτόχρονα.

Η προσφορά ισχύει τόσο για δρομολόγια από Ηράκλειο προς Κυκλάδες όσο και για δρομολόγια από Κυκλάδες προς Ηράκλειο και στοχεύει στη διευκόλυνση της Ελληνικής οικογένειας και των Ελλήνων ταξιδιωτών, προσφέροντας πιο προσιτές και οικονομικές μετακινήσεις.

3. Έκπτωση 40% στο εισιτήριο επιστροφής για αυθημερόν ενδοκυκλαδικά ταξίδια

seajets

Η προσφορά εφαρμόζεται στα παρακάτω δρομολόγια, εφόσον η επιστροφή πραγματοποιείται την ίδια ημέρα και τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής εκδίδονται ταυτόχρονα. Ακόμα μία στοχευμένη προσφορά για το Ελληνικό επιβατικό κοινό για οικονομικότερη μετάβαση μεταξύ των νησιών.

Η προσφορά ισχύει για ταξίδια από τα παρακάτω λιμάνια αναχώρησης προς τους αντίστοιχους προορισμούς:

•    Από Άνδρο προς: Τήνο, Μύκονο
•    Από Ίο προς: Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη
•    Από Μήλο προς: Σίφνο
•    Από Μύκονο προς: Άνδρο, Πάρο, Σύρο, Τήνο, Νάξο
•    Από Νάξο προς: Ίο, Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη, Τήνο
•    Από Πάρο προς: Ίο, Μύκονο, Νάξο, Σαντορίνη, Τήνο
•    Από Σαντορίνη προς: Ίο, Πάρο, Νάξο
•    Από Σέριφο προς: Σίφνο
•    Από Σίφνο προς: Μήλο, Σέριφο
•    Από Σύρο προς: Μύκονο, Τήνο
•    Από Τήνο προς: Μύκονο, Άνδρο, Πάρο

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές και δεν συνδυάζονται με άλλες εμπορικές προσφορές εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους τους. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται μία μόνο έκπτωση – εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και τις μόνιμες εκπτώσεις & κοινωνικές παροχές: https://www.seajets.com/el/offers/monimes-ekptoseis-koinonikes-paroxes 
 

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