Φόροι στα πακέτα κάτω των 150 ευρώ από Shein και Temu - Το σχέδιο της Ε.Ε.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες Shein και Temu βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η ΕΕ προχωρά σε σχέδιο για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για προϊόντα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Κίνα και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το συγκεκριμένο μέτρο, που αναμένεται να εγκριθεί στη σημερινή (13 Νοεμβρίου 2025) σύνοδο των υπουργών Οικονομικών, αφορά κυρίως παραγγελίες από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Εταιρείες που έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, λόγω των πολύ φθηνών προϊόντων που προσφέρουν.

Θα φορολογούνται τα δέματα του Shein και του Temu κάτω των 150 ευρώ / AP (Richard Drew)

Φόρος 2 ευρώ σε κάθε μικρό πακέτο από Temu και Shein;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει την πρόταση αυτή ήδη από τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας πως η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από διοικητικά τέλη για κάθε πακέτο που εισέρχεται στην ΕΕ. Αν και το τελικό ύψος αυτών των τελών δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επιβάρυνση 2 ευρώ ανά αποστολή.

Αρχικά, η Κομισιόν σχεδίαζε την πλήρη εφαρμογή της ρύθμισης στο μέσο του 2028, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, η οποία αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό και στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφκοβιτς, το αρχικό χρονοδιάγραμμα κρίνεται ανεπαρκές, καθώς «η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση».

Πολλοί κλάδοι της ευρωπαϊκής αγοράς έχουν εκφράσει την ανάγκη για ταχεία αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που προκαλείται από τη μη φορολόγηση των χαμηλής αξίας εισαγωγών. Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν σε μεταβατικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την έναρξη εφαρμογής των νέων δασμών στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με το προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, τα κράτη μέλη θα δεσμευθούν να βρουν απλή και προσωρινή λύση που θα επιτρέψει την υλοποίηση του μέτρου μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα μεταβατικά μέτρα προβλέπεται να τεθούν προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις 12 Δεκεμβρίου.