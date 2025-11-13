Φόροι στα πακέτα κάτω των 150 ευρώ από Shein και Temu - Το σχέδιο της Ε.Ε.

Επιβάρυνση 2 ευρώ ανά παραγγελία, εξετάζει η Ευρώπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 17:10 «Πέρασε» ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040
13.11.25 , 16:13 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
13.11.25 , 16:03 Κάκκαβα για Λαγούτη: «Δε μου άρεσε ο όρος trash - Νομίζω ότι παρασύθηκε»
13.11.25 , 15:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 15:42 Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
13.11.25 , 15:28 Ο Δικηγόρος Του Λιγνάδη, Χρ. Μαυρομάτης Για Τις Εξελίξεις Της Υπόθεσης
13.11.25 , 15:25 Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στο Gazarte Roof Stage
13.11.25 , 15:18 Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
13.11.25 , 15:05 Αποστολόπουλος Για Ρασοφόρο: Του Έστειλα 200 Ευρώ - Δεν Τα Πήρα Ποτέ Πίσω
13.11.25 , 15:02 Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
13.11.25 , 15:01 Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
13.11.25 , 15:00 Ειρήνη Λαγούδη: Αναμένονται Ραγδαίες Εξελίξεις - Τι Νέο Υπάρχει
13.11.25 , 14:55 Αλλαγές στις συναλλαγές με IRIS
13.11.25 , 14:55 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 14:54 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Richard Drew)
Έλεγχος της ΕΕ στην Shein και στην Temu / ANT1 (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες Shein και Temu βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η ΕΕ προχωρά σε σχέδιο για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για προϊόντα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Κίνα και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το συγκεκριμένο μέτρο, που αναμένεται να εγκριθεί στη σημερινή (13 Νοεμβρίου 2025) σύνοδο των υπουργών Οικονομικών, αφορά κυρίως παραγγελίες από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Εταιρείες που έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, λόγω των πολύ φθηνών προϊόντων που προσφέρουν. 

Temu: Βρέθηκαν καρκινογόνες ουσίες σε παπούτσια, καταγγέλλει η Τουρκία

Με φόρο τα δέματα του Shein από τρίτες χώρες

Θα φορολογούνται τα δέματα του Shein και του Temu κάτω των 150 ευρώ / AP (Richard Drew)

Φόρος 2 ευρώ σε κάθε μικρό πακέτο από Temu και Shein; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει την πρόταση αυτή ήδη από τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας πως η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από διοικητικά τέλη για κάθε πακέτο που εισέρχεται στην ΕΕ. Αν και το τελικό ύψος αυτών των τελών δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επιβάρυνση 2 ευρώ ανά αποστολή.

Αρχικά, η Κομισιόν σχεδίαζε την πλήρη εφαρμογή της ρύθμισης στο μέσο του 2028, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, η οποία αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό και στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφκοβιτς, το αρχικό χρονοδιάγραμμα κρίνεται ανεπαρκές, καθώς «η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση».

Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Shein – Μπλόκο σε 200.000 δέματα

Πολλοί κλάδοι της ευρωπαϊκής αγοράς έχουν εκφράσει την ανάγκη για ταχεία αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που προκαλείται από τη μη φορολόγηση των χαμηλής αξίας εισαγωγών. Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν σε μεταβατικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την έναρξη εφαρμογής των νέων δασμών στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με το προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, τα κράτη μέλη θα δεσμευθούν να βρουν απλή και προσωρινή λύση που θα επιτρέψει την υλοποίηση του μέτρου μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα μεταβατικά μέτρα προβλέπεται να τεθούν προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις 12 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
TEMU
 |
SHEIN
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 |
ΔΑΣΜΟΙ
 |
ΔΕΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top