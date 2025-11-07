Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Shein – Μπλόκο σε 200.000 δέματα

Οργή για τις κούκλες που πουλούσε ως σεξουαλικά παιχνίδια

Κοσμος
Αναστάτωση στη Γαλλία με τα προϊόντα που πουλά η Shein - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε «κατάσταση πολέμου» με την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση της Γαλλίας, καθώς όπως ανακοίνωσε η υπουργός Δημοσίων Οικονομικών Αμελί ντε Μοντσαλέν, θα ελεγχθεί εξονυχιστικά το 100% των δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες μέσω της πλατφόρμας και από το αεροδρόμιο του Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, στη Γαλλία.

Shein πόλεμος με Γαλλία για ακατάλληλα προϊόντα 1

Αφορμή για τον «εμπορικό πόλεμο» που κήρυξε η Γαλλία στη Shein ήταν η αποκάλυψη ότι η κινεζική πλατφόρμα πουλούσε κούκλες με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικά παιχνίδια» και παράνομα όπλα.

Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!

Όπως είπε η κ. ντε Μοντσαλέν, πρόκειται για περίπου 200.000 δέματα, των οποίων το περιεχόμενο θα ελεγχθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει προϊόντα συμβατά προς την ισχύουσα στην Ευρώπη εμπορική νομοθεσία. Η επιχείρηση διεξάγεται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης, τα Τελωνεία και τη Χωροφυλακή Αεροπορικών Μεταφορών της Γαλλίας.

Shein πόλεμος με Γαλλία για ακατάλληλα προϊόντα 2

«Το 100% των δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες κρατούνται. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα ανοίξουν 200.000 δέματα σε συνέχεια των διαδικασιών – αναστολή του ιστότοπου, δικαστική έρευνα και ευρωπαϊκή έρευνα – που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός», εξηγεί η υπουργός. 

Γαλλία: Σκάνδαλο με τη Shein - Πουλούσε κούκλες παιδικής πορνογραφίας

«Αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε ενδεχομένως να καθυστερήσει τις παραδόσεις στους Γάλλους που έκαναν παραγγελίες στην κινεζική πλατφόρμα», γράφει η Parisien.

Shein πόλεμος με Γαλλία για ακατάλληλα προϊόντα 3

«Δε θα σταματήσουμε τους ελέγχους μέχρι να πληρούνται τα πρότυπα», υποσχέθηκε η υπουργός, εξηγώντας παράλληλα τον στόχο μιας τέτοιας επιχείρησης. «Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε με επιτυχία αυτό που είναι σαφώς ένα μη συμβατό σύστημα με όλα τα πρότυπα, τους κανόνες και τους φορολογικούς κανονισμούς μας, χρειαζόμαστε αποδείξεις. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι τις έχουν καθημερινά. Αλλά σήμερα, η πλατφόρμα δεν θα μπορεί να πει ότι ανοίχτηκαν λάθος δέματα. Θα ανοίξουμε όλα τα δέματα», πρόσθεσε.

Επίτροπος της ΕΕ προειδοποιεί για επικίνδυνα προϊόντα από Shein και Temu

Η έρευνα θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες κατά της Shein, επαληθεύοντας την «ακρίβεια των δηλώσεων και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «τα αρχικά ευρήματα αποκαλύπτουν μη συμμορφούμενα και παράνομα προϊόντα», φέρνοντας ως παράδειγμα «μη εξουσιοδοτημένα καλλυντικά, παιχνίδια επικίνδυνα για παιδιά, παραποιημένα προϊόντα και ελαττωματικές οικιακές συσκευές».

Shein πόλεμος με Γαλλία για ακατάλληλα προϊόντα 4

Έρχεται φόρος 2 ευρώ για τα δέματα από Shein και Temu

Γαλλία: Πιέσεις στην ΕΕ για κυρώσεις

Παράλληλα η Γαλλία αύξησε την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκκινήσει επίσημη έρευνα για τη Shein.

«Η Γαλλία ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις εντός των συνόρων της και αναμένει ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτής της πλατφόρμας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψαν ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ και η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Αν λε Ενάνφ σε επιστολή τους προς την αρμόδια για την τεχνολογία επίτροπο της ΕΕ Χένα Βιρκούνεν.

Shein πόλεμος με Γαλλία για ακατάλληλα προϊόντα 5

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά Temu και Shein - «Δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις»

Η Γαλλία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει έρευνες δίχως καθυστέρηση για να εξακριβώσει τι οδήγησε στην πώληση παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την επιστολή, που εστάλη αργά χθες και δημοσιοποιήθηκε στους δημοσιογράφους σήμερα.

Shein πόλεμος με Γαλλία για ακατάλληλα προϊόντα 6

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η επιστολή παρελήφθη και δήλωσε ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Shein: Ποιοι οι κίνδυνοι για την υγεία από τις ουσίες στα προϊόντα του

Το αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, διαχειριζόμενο κατά μέσο όρο δύο εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ετησίως. Το 95% των δεμάτων από την Κίνα διέρχονται από αυτό το αεροδρόμιο, πριν διανεμηθούν σε όλη τη Γαλλία.

Μέτρα ζητά και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά

Μέτρα κατά της κινεζικής πλατφόρμας Shein ζητά από την ελληνική κυβέρνηση και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά. 

Σε ανακοίνωσή του αναφέρη:

«Η πρόσφατη απόφαση των γαλλικών αρχών για αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας SHEIN, έπειτα από διαπιστωμένες παραβάσεις και επικίνδυνα προϊόντα, αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού που δέχονται οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις από κολοσσούς εκτός Ε.Ε., οι οποίοι λειτουργούν χωρίς επαρκή έλεγχο και χωρίς ίσους όρους στην αγορά.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα εμπορικό θέμα. Πρόκειται για ζήτημα θεμιτότητας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Οι Ευρωπαίοι έμποροι, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες τηρούν κανόνες, καταβάλλουν φόρους, τηρούν πρότυπα ασφάλειας και εργασιακής νομοθεσίας, ενώ οι πλατφόρμες αυτές εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά με ελάχιστους ελέγχους, ελάχιστες υποχρεώσεις και, στην ουσία, ανταγωνίζονται αθέμιτα όσους προσπαθούν να επιβιώσουν με διαφάνεια και συνέπεια.

Η Γαλλία έδειξε τον δρόμο. Ενεργοποίησε τους εθνικούς της μηχανισμούς και δεν περίμενε τη βραδυπορούσα ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

Η Ελλάδα οφείλει να πράξει το ίδιο: να ενισχύσει το ρυθμιστικό και ελεγκτικό της πλαίσιο, να προστατεύσει τον καταναλωτή και να εξισορροπήσει τους όρους ανταγωνισμού.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά την άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων σε προϊόντα που διακινούνται μέσω πλατφορμών εκτός Ε.Ε., τη διασφάλιση ίσων φορολογικών και τελωνειακών όρων, καθώς και την επιβολή ειδικού τέλους εποπτείας για τις πλατφόρμες αυτές, ώστε να στηριχθεί η εγχώρια αγορά και να προστατευθούν τα δημόσια έσοδα. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν ζητά προνόμια — ζητά ισονομία.

Αν η Γαλλία μπορεί να υπερασπίζεται την αγορά της και τους επαγγελματίες της, τότε και η Ελλάδα μπορεί και οφείλει να το κάνει.

Το ελληνικό εμπόριο έχει αποδείξει ότι αντέχει, αρκεί να λειτουργεί σε μια δίκαιη και ρυθμισμένη αγορά.

Καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε εθνικές πρωτοβουλίες, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς φόβο, υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων, των εργαζομένων τους και των καταναλωτών». 
 

ΓΑΛΛΙΑ
 |
SHEIN
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
