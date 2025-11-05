Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Aurelien Morissard)
Πλάνα από το εσωτερικό του καταστήματος Shein στο Παρίσι / Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρά τις διοικητικές κυρώσεις και τη δικαστική έρευνα για την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικά παιχνίδια», ο ασιατικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein άνοιξε σήμερα στο Παρίσι το πρώτο του μόνιμο, φυσικό κατάστημα στον κόσμο.

Γαλλία: Σκάνδαλο με τη Shein - Πουλούσε κούκλες παιδικής πορνογραφίας

Ενδεικτικό της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης φύσης αυτών των εγκαινίων στη 1 μ.μ. στον 6ο όροφο του πολυκαταστήματος BHV, οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρούσες γύρω από το κατάστημα ήδη από το βράδυ της Τρίτης, με την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού να παρακολουθεί την εκδήλωση με «ιδιαίτερη προσοχή».

Shein κατάστημα

Το εσωτερικό του καταστήματος Shein που άνοιξε στο Παρίσι / Φωτογραφία AP (Thibault Camus)

Η άφιξη της πλατφόρμας, που ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012 και πλέον εδρεύει στη Σιγκαπούρη, αναδεικνύει τις εντάσεις γύρω από τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αποκαλούμενης fast fashion.

Στο στόχαστρο από μια πρόταση νόμου κατά της «γρήγορης μόδας», η εταιρεία έχει ήδη δεχτεί πρόστιμο τρεις φορές φέτος στη Γαλλία, συνολικού ύψους 191.000.000 ευρώ, για παραβίαση των κανονισμών για τα cookies, ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και απόκρυψη στοιχείων σχετικά με τη χρήση πλαστικών μικροϊνών. 

Shein Παρίσι

Φωτογραφία AP (Thibault Camus)

Shein: Πού θα ανοίξουν ακόμη πέντε καταστήματα

Στον 6ο όροφο είναι το σημείο συνάντησης για τους πελάτες της Shein για να ανακαλύψουν έναν χώρο 1.200 τ.μ.

Ο Φρεντερίκ Μερλάν, ο επικεφαλής της Société des Grands Magasins (SGM), του συνεργάτη της Shein στη Γαλλία και ιδιοκτήτη του BHV από το 2023, διαβεβαίωσε τους πελάτες ότι τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα δεν προέρχονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Shein και ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ακόμη και πριν από την άφιξη της Shein στο BHV, αρκετές γαλλικές μάρκες εγκατέλειψαν το πολυκατάστημα, καταγγέλλοντας μια εταιρική σχέση  που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και τα συμφέροντά τους. Τα συνδικάτα των εργαζομένων είναι επίσης αντίθετα.

Shein

 AP (Aurelien Morissard)

Shein - Το πρώτο φυσικό κατάστημα στο Παρίσι

 AP Photo (Aurelien Morissard)

Μένει να δούμε αν οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν. Για να τους προσελκύσουν και να προσπαθήσουν να καταστείλουν τη δυσαρέσκεια άλλων συνεργαζόμενων εμπορικών σημάτων, με τις αγορές που πραγματοποιούνται σήμερα στο κατάστημα της Shein οι πελάτες θα παίρνουν ένα κουπόνι ίδιας αξίας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού στο BHV.

Η μάρκα, η οποία διεκδικεί 25.000.000 πελάτες στη Γαλλία, δεν είναι καθόλου άγνωστη στους καταναλωτές: σε αυτή ξόδεψαν οι Γάλλοι το 2024 τα περισσότερα χρήματα, σε σχέση με άλλες εταιρείες του λιανεμπορίου, σύμφωνα με μελέτη της εφαρμογής αγορών Joko. 

Πέντε ακόμη καταστήματα Shein θα ανοίξουν σύντομα στη Ντιζόν, την Γκρενόμπλ, τη Λιμόζ, την Ανζέρ και στη Ρενς.

Shein στο Παρίσι

Το πρώτο φυσικό κατάστημα της Shein άνοιξε στο Παρίσι / Φωτογραφία AP (Nicolas Garriga)

Τα πολυκαταστήματα που θα τα φιλοξενούν δε θα είναι πλέον οι Galeries Lafayette αλλά τα BHV, καθώς ο όμιλος Galeries Lafayette τερμάτισε τη σύμβασή του με την SGM για να αποφύγει τη σύνδεσή του με τη Shein.

Η βιομηχανία της ένδυσης και οι μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται ιδιαίτερα από την εισροή προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ασία, κυρίως στην Κίνα. Το 2024, εισήχθησαν στην ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτών των αφορολόγητων δεμάτων διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό.

Γαλλία: Δημόσια καταδίκη για το κατάστημα της Shein στο Παρίσι

Από την ανακοίνωση της επικείμενης άφιξής της στις αρχές Οκτωβρίου, η κυβέρνηση, η δημαρχία του Παρισιού, αιρετοί αξιωματούχοι, ενώσεις και παράγοντες της γαλλικής βιομηχανίας της ένδυσης έχουν καταδικάσει την εμφάνιση της εταιρείας στη Γαλλία.

Αυτό συνέβη ακόμη και πριν η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, την Κατανάλωση και την Καταπολέμηση της Απάτης (DGCCRF) αποκαλύψει το Σάββατο την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια".

Από τη Δευτέρα η Shein αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την εισαγγελία του Παρισιού και θα δεχτεί ερωτήσεις από μια επιτροπή διερεύνησης γεγονότων της Εθνοσυνέλευσης.

Μέχρι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο διαδίκτυο και σε pop-up καταστήματα, η εταιρεία κάνει ένα στρατηγικό βήμα σήμερα με τη μόνιμη εγκατάστασή της. Και όχι οπουδήποτε: σε ένα εμβληματικό σύμβολο του παριζιάνικου λιανεμπορίου, το πολυκατάστημα BHV, ένα στολίδι Art Deco που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο.
  

 

