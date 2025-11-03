Γαλλία: Σκάνδαλο με τη Shein - Πουλούσε κούκλες παιδικής πορνογραφίας

Ξεκίνησε δικαστική έρευνα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Έλεγχος της ΕΕ στην Shein και στην Temu / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κινεζική εταιρεία fast fashion Shein βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής στη Γαλλία, καθώς κατηγορείται ότι πουλά κούκλες παιδικής πορνογραφίας μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας. Η γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών (DGCCRF) κατέθεσε επίσημη καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα αυτά «δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας» για τον χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας τους.

Επίτροπος της ΕΕ προειδοποιεί για επικίνδυνα προϊόντα από Shein και Temu

Η καταγγελία ήρθε στο φως λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια του πρώτου μόνιμου φυσικού καταστήματος της Shein στο Παρίσι, γεγονός που ενίσχυσε την ένταση και τις αντιδράσεις του κοινού.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η κούκλα πωλούνταν για 186,94 ευρώ και περιγραφόταν ως «ανδρικό παιχνίδι αυνανισμού με ερωτικό σώμα», ενώ στην αγκαλιά της κρατούσε αρκουδάκι. Η Le Parisien τόνισε ότι η διαφήμιση και η κατηγοριοποίηση του προϊόντος «δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας» για τον χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η DGCCRF υπενθύμισε ότι η διάδοση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου τιμωρείται στη Γαλλία με έως επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Άμεση αντίδραση της Shein

Αντιδρώντας στις κατηγορίες, η Shein δήλωσε ότι απέσυρε αμέσως τα επίμαχα προϊόντα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει πώς παρακάμφθηκαν τα συστήματα ελέγχου της πλατφόρμας. Η εταιρεία τόνισε ότι εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι σε προϊόντα ή περιεχόμενο που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή τις εσωτερικές της πολιτικές και δεσμεύτηκε να ενισχύσει τους ελέγχους για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Έρχεται φόρος 2 ευρώ για τα δέματα από Shein και Temu

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η Shein βρίσκεται ήδη υπό αμφισβήτηση για τις εργασιακές πρακτικές της και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μοντέλου της fast fashion.

Το πρώτο μόνιμο φυσικό κατάστημα της Shein στον κόσμο πρόκειται να ανοίξει στο ιστορικό BHV Marais στο Παρίσι, γεγονός που ήδη προκάλεσε αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και συνδικαλιστικές ενώσεις. Η επιλογή της τοποθεσίας θεωρείται συμβολική, καθώς οι επικριτές καταγγέλλουν την εκμετάλλευση εργαζομένων και την καταστροφή του περιβάλλοντος που συνδέεται με την παραγωγή και το μοντέλο της γρήγορης μόδας.

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά Temu και Shein - «Δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις»

Προηγούμενα πρόστιμα και νομικές αντιπαραθέσεις

Η Shein είχε βρεθεί στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών και στο παρελθόν. Τον Σεπτέμβριο, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL) επέβαλε πρόστιμο 150 εκατ. ευρώ στην εταιρεία για παράνομη συλλογή δεδομένων χρηστών μέσω cookies. Η εταιρεία αμφισβήτησε το πρόστιμο, χαρακτηρίζοντάς το «δυσανάλογο» και «πολιτικά υποκινούμενο».

Τώρα, η υπόθεση των παιδικών σεξουαλικών κουκλών προστίθεται σε μια σειρά σκανδάλων που έχουν πλήξει τη φήμη της στην Ευρώπη.

Ο Roland Lescure, Υπουργός Οικονομίας, εμφανίστηκε σε γαλλικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι η Shein μπορεί να απαγορευθεί στη Γαλλία εάν επαναληφθούν παρόμοιες πωλήσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι «αυτά τα φρικτά αντικείμενα είναι παράνομα» και ότι η νομοθεσία επιτρέπει την απαγόρευση πλατφόρμας σε περιπτώσεις παιδικής πορνογραφίας, τρομοκρατικών ενεργειών ή εμπορίας ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα, ενώ η Arcom θα παρακολουθεί τη διαδικασία, προκειμένου να διερευνηθεί πώς τα προϊόντα κατέληξαν στην πλατφόρμα και να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή επανάληψης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SHEIN
 |
ΚΟΥΚΛΕΣ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
