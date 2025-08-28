Temu: Βρέθηκαν καρκινογόνες ουσίες σε παπούτσια, καταγγέλλει η Τουρκία

Οι τουρκικές αρχές ξεκινούν έρευνα για την ασφάλεια των προϊόντων

28.08.25 , 09:46
Κοσμος
Πηγή: Τurkiye Τoday / Φωτογραφία αρχείου AP (Richard Drew)
Temu: Καταγγελίες Για Καρκινογόνα Προϊόντα & Αθέμιτες Τιμές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της τουρκικής κυβέρνησης, ύστερα από καταγγελίες για χειραγώγηση τιμών και κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων. 

Επίτροπος της ΕΕ προειδοποιεί για επικίνδυνα προϊόντα από Shein και Temu

Σύμφωνα με την Ένωση Βιομηχανίας Υποδημάτων Τουρκίας (TASD), εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι έως και το 50% των κινεζικών παπουτσιών που εισάγονται μέσω της Temu περιείχαν καρκινογόνες ουσίες. Αν και οι αρχές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη επίσημη έρευνα, ο πρόεδρος της Ένωσης, Μπερκέ Ιτστέν, δήλωσε ότι ο υπουργός Εμπορίου Όμερ Μπολάτ δεσμεύτηκε να αρχίσει επιθεώρηση με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Μετά τον έλεγχο, αναμένεται η τουρκική κυβέρνηση να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα για τις κινεζικές εισαγωγές που πραγματοποιούνται μέσω Temu, όπως:

  • εντατικότερους ελέγχους στα σύνορα για επικίνδυνες ουσίες,
  • πιθανές αυξήσεις στον ΦΠΑ,
  • πιο συστηματικές επιθεωρήσεις για συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.
  • Προϊόντα υψηλού κινδύνου λόγω ανεπαρκών ελέγχων

Ο Ιτστέν επισήμανε ότι τα προϊόντα της Temu δεν υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου TAREKS (Foreign Trade Risk-Based Control System), το οποίο παρακολουθεί την ασφάλεια προϊόντων. Έτσι, επικίνδυνα προϊόντα φτάνουν στους καταναλωτές χωρίς να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί.

Μόνο το 2024, περίπου 8.000.000 ζευγάρια παπούτσια εισήχθησαν στην Τουρκία μέσω της Temu, ποσοστό που ξεπερνά το 10% των συνολικών εισαγωγών υποδημάτων.

Καταγγελίες για παραβίαση εμπορικών κανονισμών

Ο Ιτστέν κατηγόρησε την Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες ότι παρακάμπτουν τη νομοθεσία επειδή δεν εγγράφονται επισήμως στην Τουρκία. Έτσι, αποφεύγουν να εμφανίζουν τιμές με ΦΠΑ, παραπλανώντας τους καταναλωτές. Οι τελωνειακοί δασμοί χρεώνονται μόνο στο τελικό στάδιο πληρωμής, μεταφέροντας ουσιαστικά το βάρος στον πελάτη.

Τόνισε επίσης ότι οι ντόπιοι παραγωγοί δεν είναι αντίθετοι στον ανταγωνισμό, αλλά ζητούν ισότιμους όρους: «Δεν είμαστε κατά οποιασδήποτε πλατφόρμας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, αλλά θέλουμε δίκαιο ανταγωνισμό».

Τεράστιες οικονομικές απώλειες

Η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών έχει οδηγήσει περίπου 200 μεσαίες τουρκικές βιοτεχνίες σε «λουκέτο», ενώ οι ετήσιες πωλήσεις παπουτσιών της Temu στην Τουρκία εκτιμώνται σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την Ένωση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ETID), η δραστηριότητα τέτοιων πλατφορμών ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια 500 δισ. λιρών (12,18 δισ. δολάρια) στην τουρκική οικονομία το 2024, λόγω εκτροπής της κατανάλωσης σε εταιρείες που δεν πληρώνουν τοπικούς φόρους ούτε δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Τελωνειακοί δασμοί και νέα μέτρα

Σήμερα, όλες οι εισαγωγές υπόκεινται σε δασμούς αν η αξία τους (μαζί με τα μεταφορικά) υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Τα ποσοστά είναι 60% για προϊόντα από Κίνα και 30% για προϊόντα από Ευρώπη.

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι η κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει το αφορολόγητο όριο, ωστόσο πηγές του Υπουργείου Εμπορίου διέψευσαν ότι κάτι τέτοιο εξετάζεται άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, συζητήσεις γίνονται ήδη για αυστηρότερους κανόνες σε ΦΠΑ, δασμούς και πρόσθετες χρεώσεις.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα εξετάζεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το 2024 ξεκίνησε έρευνα για πιθανές παραβιάσεις του Digital Services Act. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η Temu όσο και η Shein είχαν καταχωρίσει παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

