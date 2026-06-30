Σκότωσε 17χρονη και την έβαλε σε βαλίτσα: «Ήταν εκτός του ελέγχου μου»

Ο Αυστραλός συνελήφθη λίγο πριν φύγει από την Ταϊλάνδη

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Ταϊλάνδη: Σορός 17χρονης Βρέθηκε Σε Βαλίτσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυστραλός Σάιμον Πίτερ Κάρμαν κατηγορείται για τη δολοφονία 17χρονης Τουντσανόκ Ντονχόμλα στην Ταϊλάνδη, με τη σορό της να βρίσκεται σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές.
  • Ο Κάρμαν συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.
  • Η 17χρονη είχε δηλώσει την εξαφάνισή της την Παρασκευή και βρέθηκε νεκρή το Σάββατο, με τον Κάρμαν να την έχει δει να μπαίνει στο διαμέρισμά του μέσω καμερών ασφαλείας.
  • Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Κάρμαν φέρει γρατζουνιές από πάλη, ενώ ισχυρίζεται ότι η Ντονχόμλα 'εξαφανίστηκε' ενώ κοιμόταν.
  • Αν καταδικαστεί, ο Κάρμαν ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Ένας Αυστραλός κατηγορείται για τη δολοφονία 17χρονης, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα στην Ταϊλάνδη

Το άψυχο σώμα της Τουντσανόκ Ντονχόμλα εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο «στριμωγμένο» μέσα σε βαλίτσα, η οποία είχε πεταχτεί κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές στην παραθαλάσσια πόλη Πατάγια. 

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Σάιμον Πίτερ Κάρμαν στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ, ενώ ετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ σε μήνυμα που απηύθυνε στην οικογένεια του θύματος μετά τη σύλληψή του δήλωσε: «Νιώθω άσχημα για ό,τι συνέβη στην κόρη σας. Ήταν εκτός του ελέγχου μου». 

Η αστυνομία της Πατάγια ανέφερε ότι η εξαφάνιση της 17χρονης είχε δηλωθεί στις 17:00 τοπική ώρα (12:00 GMT) την Παρασκευή. 

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία ανέφερε ότι εξέτασε υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δείχνει τον Κάρμαν να μπαίνει σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων μαζί με την Ντονχόμλα στις 03:34 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Αργά το ίδιο βράδυ, βγήκε μόνος του κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα, την οποία φόρτωσε στη μοτοσικλέτα και οδήγησε μέχρι τις γραμμές του τρένου.  

Αυστραλός συνελήφθη για τη δολοφονία 17χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα

Η 17χρονη Τουντσανόκ Ντονχόμλα / Φωτογραφία Pattaya Police

Ταϊλάνδη: Οι ισχυρισμοί του Αυστραλού, τα σημάδια πάλης και το υλικό από τις κάμερες 

Οι αστυνομικοί ανέκριναν και συνέλαβαν τον Κάρμαν στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Πατάγια, στις 01:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Κάρμαν αρνήθηκε τον φόνο, καθώς και τις επιπλέον κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά ή απόκρυψη σορού και την απαγωγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς, ενώ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. 

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κάρμαν είπε στην αστυνομία πως είχε συμφωνήσει να πληρώσει στην Ντονχόμλα 1.000 μπατ (23 λίρες, 30 δολάρια ΗΠΑ, 43 δολάρια Αυστραλίας) για σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά είχαν έναν καυγά όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά του και εκείνος της πρόσφερε μόνο 500 μπατ. 

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation (ABC) ότι ο Κάρμαν ισχυρίστηκε επίσης πως η Ντονχόμλα «εξαφανίστηκε από το δωμάτιο» ενώ ο ίδιος κοιμόταν. 

Σε βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο ύποπτος έστειλε ένα μήνυμα στην οικογένεια της Ντονχόμλα, λέγοντας: «Νιώθω άσχημα για ό,τι συνέβη στην κόρη σας. Ήταν εκτός του ελέγχου μου. Ξέρω ότι θα είστε πολύ λυπημένοι, αναστατωμένοι… το ίδιο κι εγώ. Παρακαλώ πείτε στα άλλα κορίτσια… απλώς να προσέχουν».  

Ο συνταγματάρχης Ανέκ Σραθονγκιού, διευθυντής του αστυνομικού τμήματος της Πατάγια, δήλωσε στο ABC ότι ο Κάρμαν «φέρει γρατζουνιές από νύχια σε όλο του το σώμα που συνάδουν με πάλη, αλλά ο ίδιος αρνείται ότι τη σκότωσε». 

Σε ένα άλλο βίντεο της αστυνομίας, ο Κάρμαν φαίνεται να ερωτάται για τα σημάδια από τις γρατζουνιές, με εκείνον να απαντά ότι πρόκειται για τσιμπήματα από αράχνες που έμπαιναν συνέχεια στο δωμάτιο.  

Η οικογένεια της Ντονχόμλα δήλωσε στο ABC ότι ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε με τον πατέρα της και τη μητριά της στην επαρχία Καλασίν. Η έφηβη, της οποίας το υποκοριστικό ήταν «Κέικ», είχε πει στους γονείς της ότι ήθελε να πάει διακοπές με μια φίλη της και είχε ταξιδέψει στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου. 

Ο πατέρας της, Θονγκτσάι Ντονχόμλα, δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» από τον θάνατο της κόρης του: «Η κόρη μου δεν είχε μητέρα, οπότε όποτε ήθελε κάτι, έβρισκε τον τρόπο μόνη της, και πάντα βοηθούσε κι εμένα». 

Σε περίπτωση που καταδικαστεί για φόνο, ο Κάρμαν ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή. 

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