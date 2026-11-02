Μπορεί ένας άντρας να χαρίσει τον ουρανό με τα άστρα σε μια γυναίκα; Κι όμως, ο Γιάννης Σπαλιάρας το έκανε πράξη για χάρη της Τάμτα, με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε.

To μοντέλο αντί για κάποιο συνηθισμένο δώρο, ο έδωσε το όνομα της ψυχολόγου συντρόφου του σε ένα αστέρι που δημιούργησε μέσω μίας εφαρμογής.

Όπως είπε μάλιστα στην εκπομπή Happy Day, η Τάμτα είχε τα γενέθλιά της και εκείνος της «χάρισε τον ουρανό με τα άστρα».

«Της χάρισα τον ουρανό με τα άστρα. Υπάρχει μία εφαρμογή που μπορείς να δώσεις το όνομα σε ένα αστέρι, και σου δίνει τις συντεταγμένες και μπορείς μετά να το παρακολουθείς με αστεροσκοπείο» εξομολογήθηκε το μοντέλο συμπληρώνοντας πως από το 1 έως το 10 είναι ευτυχισμένος 10.

Το ίδιο και η Τάμτα η οποία και θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα καθώς μένει μόνιμα στη Γεωργία.

