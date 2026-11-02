Ο Απόστολος Γκλέτσος τοποθετήθηκε δημόσια για την ομόφυλη γονεϊκότητα και την τεκνοθεσία από ζευγάρια αντρών, εκφράζοντας την αντίθεσή του, με ιδιαίτερη αναφορά στην απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή For You, όπου αναφέρθηκε επίσης στην αποχή του από την τηλεόραση τη φετινή σεζόν, στην επαγγελματική του διαδρομή, στη σχέση του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με τη συνέντευξή του, ο ηθοποιός απάντησε τόσο σε ερωτήματα για τις επιλογές του στην καριέρα όσο και σε ζητήματα της προσωπικής και κοινωνικής επικαιρότητας, εξηγώντας γιατί υποστηρίζει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών αλλά απορρίπτει την τεκνοθεσία από δύο άντρες.

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά

Απόστολος Γκλέτσος και ομόφυλη γονεϊκότητα

Όταν ρωτήθηκε γιατί εμφανίζεται θετικός στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, αλλά αρνητικός στην τεκνοθεσία, απάντησε: «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δε λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Δεν είναι το πιο σημαντικό η αγάπη. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μυρωδιά. Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, να μυρίσει ορμόνες θυληκές όλαν είναι μικρό. Μία μάνα ξέρει πως θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άντρας δεν ξέρει. Δε με νοιάζει αν (η δήλωσή μου) αποκλείει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί».

Στην ίδια συνέντευξη διατύπωσε και τη φράση: «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το λέει η φύση αυτό, οπότε το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δε λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Το πιο σημαντικό είναι η μυρωδιά, το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα. Πρέπει να μυρίσει θηλυκό. Θα μυρίσει ορμόνες θηλυκές όταν είναι μωρό ή και πιο μεγάλο. Και θέλει μια μάνα που η μάνα ξέρει, επειδή είναι γυναίκα, πώς θα το πιάσει και πώς θα το βάλει και πώς θα το πείσει. Ενώ ο άντρας δεν ξέρει».

Παρένθετη μητέρα και τεκνοθεσία

Ο Απόστολος Γκλέτσος έδωσε ξεχωριστή έμφαση στο ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, δηλώνοντας: «Με την παρένθετη μητέρα, εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μην συμβεί αυτό. Πόσο μπορεί αυτό το παιδί να πληγωθεί εκεί,όταν μάθει ότι μια μάνα πήρε 10 χιλιάρικα και το παράτησε... Και θα αγαπήσει εσένα που έδωσες 10 χιλιάρικα για το εγώ σου, που για να γίνεις εσύ πατέρας πήρες ένα φτωχό κοριτσάκι, του έδωσες 10 χιλιάρικα, πήρες το μωρό της... Και πιστεύεις ότι δεν θα έχει ένα σωρό τραύματα; Αν το παιδί ερωτηθεί και πει "θέλω", τότε αλλάζει η πίστα. Αλλά νεογέννητο χωρίς άποψη, όχι».

Ο Απόστολος Γκλέτσος φέτος απέχει από το «γυαλί» /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αποχή από την τηλεόραση

Ο ηθοποιός εξήγησε και γιατί επέλεξε να μείνει εκτός τηλεόρασης τη φετινή σεζόν, έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς παρουσίας στη μικρή οθόνη. Όπως είπε: «Γενικά έχω δουλέψει πάρα πολύ στην τηλεόραση. Είμαι από αυτούς που έχουν γράψει πολλά χιλιόμετρα στην τηλεόραση, αλλά ειδικά τα τελευταία 9 χρόνια, κάθε μέρα, κάθε μέρα στην τηλεόραση. Εντάξει να ξεκουράσουμε και λίγο τον κόσμο».

Μιλώντας για το επαγγελματικό του παρελθόν, τόνισε ότι δεν έχει μετανιώσει για δουλειές που έκανε στην τηλεόραση, αν και δεν τις ξεχωρίζει όλες το ίδιο: «Δεν έχω μετανιώσει για κάποια δουλειά που να έκανα στην τηλεόραση, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα ξεχωρίζω μέσα μου και τα αναπολώ και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν τα ξεχωρίζω».

Παραδέχθηκε ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εργάστηκε κυρίως για βιοποριστικούς λόγους: «Έχω κάνει πράγματα για τα χρήματα. Το καταλάβαινα, το είχα ανάγκη και έπρεπε να το κάνω».

Για αποτυχίες σε θέατρο και τηλεόραση

Στο κομμάτι της επαγγελματικής του διαδρομής, μίλησε ανοιχτά και για αποτυχίες που βίωσε στο θέατρο: «Έχω κάνει αποτυχίες. Έχω μπει σε έργο, σε παράσταση που πίστευα ότι θα σκίσει. Ήμασταν 14 ηθοποιοί και ήταν 8 θεατές από κάτω. Το έχω βιώσει κι αυτό. Παίξαμε κανονικά. Παγώνει η ψυχή σου, παγώνουν τα μπούτια σου. Μετά από ένα σημείο λες πως αυτοί από κάτω ήταν όλοι εισιτήρια, ήταν και χειμώνας και λες αυτοί οι 8 ήρθαν και έκοψαν εισιτήρια, έφυγαν από τη ζεστασιά τους και ήρθαν να δουν την παράσταση, οπότε θα παίξουμε σαν να είναι γεμάτο το θέατρο, τόσο καλά».

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η προσωπική ζωή και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στη σχέση του, κατονομάζοντας η αρχική πηγή τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Ο ίδιος είπε: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολύ καλά και αυτό φαίνεται. Μην το διαφημίσουμε και πολύ. Είναι και η ωριμότητα, η ηλικία, πια δεν έχεις να ανταγωνιστείς τίποτα. Η ωριμότητα σου δίνει ότι σταματάει ο ανταγωνισμός με τον εαυτό σου και εκεί πια βγαίνει η χαρά. Είμαστε μαζί 5-6 χρόνια και αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί τα τελευταία 2 χρόνια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης διατύπωσε επίσης: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολύ καλά. Γι’ αυτό φαίνεται. Εντάξει, μην το διαφημίσουμε και πολύ».

Για τον τρόπο με τον οποίο η ηλικία και η εμπειρία επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη στάση ζωής του, ανέφερε: «Η ωριμότητά σου δείχνει ότι σταματάει και ο ανταγωνισμός, ο μεγάλος σου ανταγωνιστής που είναι ο εαυτός σου. Τελειώνει ο ανταγωνισμός με τον εαυτό σου και εκεί πια βγαίνει χαρά».

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ξεχωριστό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως είπε, είχε γνωριμία από τα νεότερα χρόνια τους. Όπως δήλωσε: «Όταν ήμασταν νεότεροι κάναμε παρέα, ένα καταπληκτικό παιδί. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε και από εκεί και πέρα, μετά από όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις να μην εμπιστευόμαστε».

Για το ίδιο θέμα καταγράφηκε και η ακόλουθη διατύπωση: «Τον γνώριζα προσωπικά και όταν ήμασταν νεότεροι κάναμε και παρέα. Είχαμε κοινές παρέες. Ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ καλό παιδί. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Από κει και πέρα και μετά όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο, θα πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις, να μην εμπιστευόμαστε».