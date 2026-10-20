Σε μια εκ βαθέων και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιάννη Αρμουτίδη για την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε ανοιχτά για όλες τις πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Καθισμένος πάνω σε ένα δεμάτι από σανό -στοιχείο από τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί- ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι, την ηλικία των 60 ετών, την πολιτική, αλλά και τις προσωπικές του αξίες.

Ύστερα από μία δωδεκαετία αποχής, ο ηθοποιός επιστρέφει δυναμικά στο θέατρο με την κωμωδία Λύκοι του Ντίνου Σπυρόπουλου, δίπλα στους Γιάννη Νταλιάνη, Γιώργο Χανιώτη, Κώστα Αποστολάκη και Σώτο Μανίκα. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η πολυετής απουσία του ήταν καθαρά θέμα χρόνου, καθώς οι αυξημένες υποχρεώσεις του στην πολιτική, την τηλεόραση αλλά κι οι αγροτικές εργασίες -τις οποίες θεωρεί ως κύριο επάγγελμά του- δεν του άφηναν περιθώρια. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ως αγρότης δεν έλαβε ποτέ καμία απολύτως επιδότηση, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τα σκάνδαλα του χώρου, παραδεχόμενος απλώς πως γνώριζε ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτά.

Όταν η κουβέντα ήρθε στην πολιτική, ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας πως το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά για εκείνον, αφού όσα λέει στη ζωή του αποτελούν θέσφατο. Στη σημερινή φάση, απόλυτη προτεραιότητά του είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο άνθρωπός του, η κόρη του και αμέσως μετά η δουλειά του στο θέατρο. Απαντώντας για την έντονη δημόσια συμπεριφορά του στο παρελθόν, υποστήριξε πως ουδέποτε τσακώθηκε ή ήρθε σε αντιπαράθεση για προσωπικό όφελος. Όλες οι εντάσεις, ακόμα και την περίοδο που διετέλεσε δήμαρχος, έγιναν πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση των κοινωνικών ομάδων και του κοινού καλού. «Όλοι αυτοί οι καβγάδες που μου χρέωναν και που είδα, τελικά δημόσιοι, οι οποίοι έγιναν πάντα επειδή ήθελα να υπερασπιστώ κοινωνικές ομάδες και όλα αυτά, έγιναν για τέτοιους λόγους. Ποτέ εγώ δεν τσακώθηκα ή δεν λογομάχησα ή δεν έγινα έξαλλος για ίδιον όφελος. Ό,τι έκανα, ακόμη και δεν πιάστηκα στα χέρια κάποιες στιγμές, ας πούμε, όταν ήμουν και δήμαρχος, για να υπερασπιστώ το κοινό καλό», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη θεατρική παράσταση, η οποία διαπραγματεύεται την πατριαρχία με τρόπο κωμικοτραγικό, δήλωσε πως ο ίδιος είναι πλέον ένας συνειδητοποιημένος άντρας που έχει αποτινάξει πλήρως το πατριαρχικό μοντέλο. Αν και μεγάλωσε σε αντίστοιχο οικογενειακό περιβάλλον, αυτό γινόταν πάντα μέσα σε υγιή όρια. «Ένας συνειδητοποιημένος άντρας, καθόλου πατριάρχης. Έχω αποτινάξει όλο αυτό. Ξεκίνησα κι εγώ. Βέβαια, μεγάλωσα σε μια πατριαρχική οικογένεια, αλλά στα πλαίσια. Όχι χωρίς ακραίες καταστάσεις», είπε στην κάμερα.

Παράλληλα, μιλώντας για τη συγχώρεση, ξεκαθάρισε πως μπορεί να προσπεράσει μια βρισιά ή ακόμα και το ξύλο, αλλά δε συγχωρεί ποτέ την προδοσία. Στον αντίποδα, χαρακτήρισε εγκλήματα όπως η παιδεραστία και η παιδοφιλία ως ασυγχώρητες αμαρτίες που απαιτούν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ο γνωστός ηθοποιός δε δίστασε να τσαλακώσει και την εικόνα του «ωραίου άντρα», επισημαίνοντας πως η εξωτερική εμφάνιση δεν λέει πολλά και συχνά δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες στις γυναίκες. Θύμισε επίσης πως δε φοβήθηκε ποτέ να τσαλακωθεί ή να φανεί ευάλωτος, όπως τότε που μίλησε δημόσια για τα προβλήματα της υγείας του, προκειμένου να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που περνούσαν παρόμοιες δοκιμασίες. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εποχή που εμφανίστηκε εντελώς γυμνός στη θεατρική σκηνή δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η σπουδαία πρωταγωνίστρια τον έλουζε στη σκηνή χωρίς να βλέπει κάτι, σε αντίθεση με το κοινό.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Απόστολος Γκλέτσος εξέφρασε τις θερμές ευχές του στη Ζήνα Κουτσελίνη, ευχαριστώντας την για τη φιλοξενία και ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει να ενημερώνει και να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό.

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