Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Judas Priest, τους αδιαμφισβήτητους Metal Gods της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, την Τετάρτη 14 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Με ένα ρεπερτόριο γεμάτο διαχρονικούς ύμνους και μια κληρονομιά που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, οι θρύλοι του σκληρού ήχου επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία που τιμά τη διαχρονική παρουσία και την επιρροή τους στο heavy metal.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Με μια πορεία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, εκατομμύρια πωλήσεις και μια σειρά από κλασικούς δίσκους και τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές, οι Judas Priest αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal.

Η ιστορία τους ξεκινά το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας, την πόλη που συνδέθηκε όσο λίγες με τη γέννηση του heavy metal. Οι δίδυμες κιθάρες, τα δυναμικά riffs και το εντυπωσιακό φωνητικό εύρος του Rob Halford διαμόρφωσαν έναν ήχο που επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη του είδους, ενώ τα δερμάτινα και τα μεταλλικά καρφιά καθιερώθηκαν ως αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής του.

Μετά τα πρώτα τους άλμπουμ, Rocka Rolla (1974) και Sad Wings of Destiny (1976), ακολούθησαν τα Sin After Sin (1977) και Stained Class (1978), που προετοίμασαν το έδαφος για την παγκόσμια καθιέρωσή τους. Το British Steel (1980), με τα “Breaking the Law” και “Living After Midnight”, το Screaming for Vengeance (1982), με το “You've Got Another Thing Comin'”, και το Defenders of the Faith (1984) συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες κυκλοφορίες της δεκαετίας και παραμένουν σημεία αναφοράς για το heavy metal.

Το 1990 κυκλοφόρησαν το Painkiller, έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της καριέρας τους, με το ομώνυμο τραγούδι να εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ύμνους του είδους.

Το 2010 τιμήθηκαν με Grammy για την Καλύτερη Metal Ερμηνεία, ενώ το Firepower (2018) έφτασε στο Νο 5 του Billboard 200, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση της καριέρας τους στις ΗΠΑ. Το 2022 εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στην εξέλιξη του heavy metal.

Τον Μάρτιο του 2024 κυκλοφόρησαν το Invincible Shield, το 19ο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, ενώ το “Crown of Horns” τους χάρισε ακόμη μία υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance.

Σήμερα, οι Judas Priest εξακολουθούν να γεμίζουν μεγάλους συναυλιακούς χώρους και να προσελκύουν διαφορετικές γενιές οπαδών, παραμένοντας ένα από τα κορυφαία ονόματα του heavy metal. Οι δύο προηγούμενες εμφανίσεις τους στο φεστιβάλ, το 2022 και το 2024, ήταν πραγματικά ισοπεδωτικές, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική σύνδεσή τους με το ελληνικό κοινό. Στις 14 Ιουλίου 2027, οι Metal Gods επιστρέφουν στο Release Athens για να γράψουν ένα ακόμη κεφάλαιο στη σχέση τους με τη χώρα μας, σε μία πολύ μεγάλη metal βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

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Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

• Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

• Open-bar

• Ξεχωριστή πύλη εισόδου

• Ιδιωτικό parking

• Ξεχωριστές τουαλέτες

• Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον.

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός Μετρό Κορωπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

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