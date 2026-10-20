Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί κατεβαίνουν στον δρόμο

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (
Διήμερο κινητοποιήσεων με φοιτητές στο Σύνταγμα και πανεκπαιδευτική απεργία / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετέχει σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21/10 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με κεντρικό αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
  • Η ΔΟΕ προκηρύσσει 24ωρη απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ συμμετέχει με στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.
  • Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε διάφορες πόλεις με συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και οργανώσεων εκπαιδευτικών.
  • Αιτήματα περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, κάλυψη κενών στα σχολεία και βελτίωση συνθηκών στέγασης και μετακίνησης.
  • Η ΕΛΑΣ θα αναπτύξει 3.000 αστυνομικούς για την ασφάλεια των διαδηλώσεων, με αυστηρές προειδοποιήσεις για επεισόδια.

H εκπαιδευτική κοινότητα «κατεβαίνει» στους δρόμους, με διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί καλούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.  

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές

Στην Αθήνα, οι φοιτητές έχουν προγραμματίσει για σήμερα, στις 18:00, συγκέντρωση, συναυλία και κατασκήνωση στο Σύνταγμα, ενόψει της αυριανής κινητοποίησης. 

Την Τετάρτη, τα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν στις 12:00 στα Προπύλαια στην Αθήνα, στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Κεντρικό αίτημα είναι η υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. 

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 21ης Οκτωβρίου 

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) συμμετέχει με στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Παράλληλα, έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να καλύψουν και την πρωινή ζώνη, από τις 08:00 έως τις 11:00. 

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης μεταξύ άλλωνφοιτητικοί σύλλογοι από το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συγκεντρώσεις έχουν ανακοινώσει ακόμη η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, οργανώσεις συνταξιούχων και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού. 

Επίσης, στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας στο υπουργείο και στις 12:00 συγκέντρωση των υπάλληλων δήμων Πειραιά στο υπουργείο Εσωτερικών.  

Απεργία 21/10: Τα αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία, ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και ασφαλείς σχολικές υποδομές.  

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η μονιμοποίηση των αναπληρωτών, η ενίσχυση των ολοήμερων σχολείων και η βελτίωση των συνθηκών στέγασης και μετακίνησης. 

Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Ειδική αναφορά γίνεται στη Σάμο, όπου πέντε σχολεία εξακολουθούν να στεγάζονται σε κοντέινερ, έξι χρόνια μετά τον σεισμό. 

Οι φοιτητές θέτουν στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης, καθώς και το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. 

Απεργία 21/10: Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ 

Η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε επαγρύπνηση ενόψει των συγκεντρώσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης. 

Περίπου 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται από σήμερα το απόγευμα στους δρόμους, ενώ οι αξιωματικοί πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις για τον σχεδιασμό των μέτρων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων και η δυνατότητα των συμμετεχόντων να εκφράσουν τα αιτήματά τους. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση επεισοδίων. 

Συμβολικός αποκλεισμός της Γαλλικής Πρεσβείας 

Τη Δευτέρα 19/10 φοιτητές και εργαζόμενοι απέκλεισαν συμβολικά τη Γαλλική Πρεσβεία, στο κέντρο της Αθήνας. 

Κεντρικά συνθήματά τους ήταν: «Η τρομοκρατία δε θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει» και «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία». 

Συγκέντρωση στη Γαλλική Πρεσβεία

Φωτογραφίες Intime (Νίκος Μητρούσιας)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα

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