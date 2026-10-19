Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί, έπειτα από απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών στα σχολεία, καλύτερες κτιριακές υποδομές και ασφαλέστερες συνθήκες εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και άλλες περιοχές της χώρας, ενώ στο πλευρό των εκπαιδευτικών αναμένεται να βρεθούν μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Απεργία εκπαιδευτικών: Πού και τι ώρα θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, οι απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών - φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Αθήνα: Στις 12:00, στα Προπύλαια.

Στις 12:00, στα Προπύλαια. Θεσσαλονίκη: Στις 11:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στις 11:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου. Σάμος: Στις 11:00, στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις, με τους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών να οργανώνουν τις δράσεις τους.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Τα κενά στα σχολεία και τα τμήματα με 25 μαθητές

Κεντρικό αίτημα των εκπαιδευτικών είναι η άμεση κάλυψη των κενών σε προσωπικό, τα οποία, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων, παρότι η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικών μουσικής, θεατρικής αγωγής και εικαστικών, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης των ολοήμερων σχολείων με εκπαιδευτικούς, σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Η Ομοσπονδία ζητά να καλυφθούν τα κενά με μόνιμους διορισμούς και να σταματήσουν οι συμπτύξεις τμημάτων, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ διεκδικεί ανώτατο αριθμό 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και 20 μαθητών στα δημοτικά σχολεία, αντί για τμήματα με 25 ή περισσότερους μαθητές.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Στο επίκεντρο η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων

Οι σχολικές υποδομές αποτελούν ακόμη ένα βασικό ζήτημα της απεργίας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και την άμεση διενέργεια προσεισμικών ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία μαθητών και προσωπικού.

Εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις εκπαιδευτικών, ελέγχους των σχολικών κτιρίων, λιγότεροι μαθητές ανά τμήμα - φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ αναφέρεται και στο περιστατικό διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, υποστηρίζοντας ότι η άμεση παρέμβαση εκπαιδευτικών και σωματείων συνέβαλε στην αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Σάμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, πέντε σχολικές μονάδες εξακολουθούν να στεγάζονται σε προσωρινές κατασκευές τύπου κοντέινερ, έξι χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Στα αιτήματα των απεργών περιλαμβάνονται, επίσης, οι ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών.

Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών έχει μειωθεί σημαντικά και αναφέρει ότι σχεδόν οι μισοί καλούνται να ζήσουν με μηνιαίες αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ.

Μεταξύ των διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά μέτρα για τα προβλήματα στέγασης όσων υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς και αλλαγές σε ζητήματα ωραρίου και αδειών.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Οι αντιδράσεις για την αξιολόγηση και το πειθαρχικό πλαίσιο

Η απεργιακή κινητοποίηση έχει και θεσμικές διαστάσεις, καθώς η ΔΟΕ εκφράζει την αντίθεσή της στο ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών, καθώς και σε διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Μεταξύ των αιτημάτων της περιλαμβάνονται η κατάργηση του νόμου 4823/2021 για την αξιολόγηση, η κατάργηση των σχετικών προβλέψεων του νόμου 5225/2025 και η παύση των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στελέχωσης, οι μισθολογικές πιέσεις και οι ελλείψεις στις υποδομές επιβαρύνουν τόσο την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Τι ετοιμάζουν οι φοιτητές

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητές, ζητώντας την αναβάθμιση της παιδείας και την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πρόγραμμα των δράσεων των φοιτητικών συλλόγων περιλαμβάνει συγκέντρωση και κατασκήνωση στο Σύνταγμα την Τρίτη 20 Οκτωβρίου συνοδεία μεγάλης συναυλίας, καθώς και μαζική συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 12:00 στα Προπύλαια.

Μέχρι στιγμής, αποφάσεις συμμετοχής έχουν λάβει τα Διοικητικά Συμβούλια 15 Φοιτητικών Συλλόγων από το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και ο Σύλλογος Οικοτρόφων των Νέων Εστιών του ΕΜΠ, με τον αριθμό των συμμετεχόντων φορέων να διευρύνεται συνεχώς.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Καταλήψεις σε αρκετά σχολεία

Οι μαθητές από την πλευρά τους, σε ανακοίνωσή τους προαναγγέλλουν μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο και κλειστά σχολεία για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Το Συντονιστικό Μαθητών της Αθήνας απευθύνει δυναμικό κάλεσμα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια Παιδεία και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι μαθητές καλούν σε συνελεύσεις στα σχολεία, λήψη αποφάσεων για καταλήψεις και αποχές, καθώς και συμμετοχή σε πορείες μαζί με τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ζητούν:

Χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων

Πρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών και του απαραίτητου προσωπικού υποστήριξης, όπως ψυχολόγων, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών

Ανάκληση της υπουργικής απόφασης που δημιουργεί εμπόδια στις σχολικές εκδρομές, καθώς και ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους

Ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων και ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τάξη

Απόσυρση κάθε σχεδιασμού για «Τριπλές Πανελλαδικές»

Μη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος με φόντο το διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο.