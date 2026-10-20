«Υπήρξε μία φουρνάρισσα που δε μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου»

Σε ποιον γνωστό ηθοποιό συνέβη αυτό;

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Αντώνης Αντωνίου: Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να γνωρίσω τη σύζυγό μου νωρίτερα / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Αντωνίου μίλησε για την αγάπη του για το θέατρο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του.
  • Αναφέρθηκε σε μια φουρνάρισσα που δεν του έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου του στον "Κόκκινο Κύκλο".
  • Είναι παντρεμένος με τη Νατάσα Ασίκη από το 1983 και έχουν δύο παιδιά, συνεργαζόμενοι θεατρικά και τηλεοπτικά.
  • Ξεκίνησε την υποκριτική μετά από επιστολές από δραματικές σχολές που του έστειλαν, με τη στήριξη του πατέρα του.
  • Πραγματοποίησε πολλές δουλειές για να επιβιώσει, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει το θέατρο.

Ο Αντώνης Αντωνίου μίλησε σε συνέντευξή του για την αφοσίωση και την αγάπη του για το θέατρο, για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική, για τις δυσκολίες που πέρασε και τις δουλειές που έκανε, καθώς και για το ιδιαίτερο δέσιμο με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη.

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«Στην τηλεόραση πρωτόπαιξα σε μια σειρά του Κουτσομύτη, ο οποίος δεν με ήθελε στην αρχή, με φοβόταν, νόμιζε ότι ήμουν αγριάνθρωπος λόγω της ταινίας. Στον δρόμο μου φώναζαν “γεια σου, Νίκο!”. Μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου στον “Κόκκινο Κύκλο”. Ήξερε την κοπελιά που έπαιζε την κόρη μου, που υποτίθεται τη βίαζα. Ήταν στο διπλανό χωριό και το πήρε κατάκαρδα», αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός στην εκπομπή «The 2Night Show».

Ο Αντώνης Αντωνίου με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Αντώνης Αντωνίου με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Αντώνης Αντωνίου αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Νατάσα Ασίκη, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1983, μετρώντας πάνω από 42 χρόνια κοινής πορείας. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ το ζευγάρι συνεχίζει και συνεργάζεται θεατρικά και τηλεοπτικά. 

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Όπως εξομολογήθηκε ο Αντώνης Αντωνίου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Τρέχει η ζωή. Δεν κάνω απολογισμό ακόμα, γιατί έχω πολλές φιλοδοξίες. Δεν μπορώ να με φανταστώ να καθίσω σπίτι, θα πεθάνω. Έζησα πολύ ωραία ζωή, αν και με πολλές περιπέτειες και στερήσεις. Έκανα όμως αυτό που ήθελα. Δεν θα άλλαζα πολλά. Η μεγαλύτερη αλλαγή, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσα».

Ο Αντώνης Αντωνίου με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Αντώνης Αντωνίου με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη / Φωτογραφία: NDP

Τέλος, για το πώς ξεκίνησε την υποκριτική, ο δημοφιλής ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά ότι: «Μου έστειλαν στο σπίτι επιστολές από δύο δραματικές σχολές. Τις κράτησε ο πατέρας μου, με ρώτησε πώς ήρθαν στο σπίτι, αλλά δεν ήξερα. Έτσι ξεκίνησε. Πήγαμε σε αυτές τις σχολές με τον πατέρα μου να δούμε το κλίμα. Με το που πήγα στη δραματική σχολή, κατάλαβα ότι αυτό ήθελα να κάνω.

Μετά τελείωσα και το Εθνικό, αλλά δεν μου άρεσε το κλίμα εκεί. Μπήκα με υποτροφία στη σχολή του Κουν, έμεινα για τρία χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα με τη στάση του απέναντι στην τηλεόραση. Για τον Κουν όλο το σύμπαν ήταν το θέατρο, ήθελε συγκέντρωση», είπε ο Αντώνης Αντωνίου.

Ενώ αποκάλυψε ότι έκανε αρκετές δουλειές ώστε να καταφέρει να βγάλει τα προς το ζην: «Παράλληλα, έκανα πολλές δουλειές: οικοδομή, επιπλοποιείο, τυροπιτάδικο. Πάντα έβρισκα τρόπο να βγάλω τα λεφτά που χρειαζόμασταν. Ποτέ δεν σκέφτηκα να παρατήσω το θέατρο, με τίποτα. Αν το αγαπάς, το θέατρο είναι τρόπος ζωής, σκέψης και αντίληψης. Σου ζητάει τα πάντα χωρίς να σου εγγυηθεί τίποτα. Κι από κει και πέρα, πορεύεσαι», είπε ο Αντώνης Αντωνίου στην εκπομπή «The 2Night Show».

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΑΣΙΚΗ
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THE 2NIGHT SHOW
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