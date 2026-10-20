Άννα Βίσση: Στήριξη στους μουσικούς της με μηνιαία αποζημίωση

Η κίνηση στήριξης της δημοφιλούς τραγουδίστριας στους συνεργάτες της

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Άννα Βίσση: Μηνιαία αποζημίωση στους μουσικούς της λόγω χαμένης σεζόν / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση στηρίζει τους μουσικούς της με μηνιαία αποζημίωση λόγω ακυρώσεων εμφανίσεων.
  • Οι εμφανίσεις της ακυρώθηκαν λόγω ανακαίνισης του Αθηνών Αρένα, που δεν θα ολοκληρωθεί πριν τον Αύγουστο.
  • Η αποζημίωση για τους μουσικούς δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά η Βίσση τους διασφαλίζει οικονομικά.
  • Οι μουσικοί μπορούν να αναζητήσουν άλλες επαγγελματικές συνεργασίες μέχρι την επανένωση της ορχήστρας.
  • Το νυχτερινό κέντρο αναμένεται να ανοίξει ξανά τον Οκτώβριο του 2027.

Η Άννα Βίσση φέρεται να προχώρησε σε μία κίνηση στήριξης προς τους μουσικούς της, μετά την απόφαση να μη λάβουν χώρα τη φετινή σεζόν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ακυρώσεων των εμφανίσεων της Άννας Βίσση στο Αθηνών Αρένα, η «απόλυτη» σταρ πήρε την απόφαση να καταβάλλει ένα μηνιαίο ποσό σε κάθε μέλος της ορχήστρας της, καθώς οι εργασίες ανακαίνισης του χώρου δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

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Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα «Οι συνεργάτες της Αννας Βίσση αμείβονται κανονικά και δεν τους αφήνει ποτέ ξεκρέμαστους. Η οικονομική σχέση διατηρείται πάντα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο».

Το ύψος της αποζημίωσης που θα δώσει στους συνεργάτες της δεν έγινε γνωστό. 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη φετινή περίοδο οι συγκκεριμένη ομάδα μουσικών είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν με την Άννα Βίσση, παρόλα αυτά ενημερώθηκαν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει εγκαίρως - και σύμφωνα με ό,τι είχε εξαρχής προγραμματιστεί.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα οι εργασίες ανακαίνισης του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τον Αύγουστο, ενώ αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του τον Οκτώβριο του 2027.

 

 

Για τους λόγους αυτούς η Άννα Βίσση επέλεξε να προσφέρει στους συνεργάτες της μηνιαία οικονομική ενίσχυση, ενώ φέρεται να τους ενημέρωσε ότι μπορούν να αναζητήσουν και άλλες επαγγελματικές συνεργασίες για το διάστημα που δεν θα πραγματοποιούνται οι εμφανίσεις της, έως ότου υπάρξουν ξανά οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επανένωση της ορχήστρας.

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