«Θρίλερ» με το αν κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα ο Νίκος Καρβέλας και αν απαγόρευσε στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του / Βίντεο: Star

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας έχουν αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πετυχημένα καλλιτεχνικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Παρόλα αυτά, η πορεία της Άννας Βίσση στο καλλιτεχνικό στερέωμα είναι αδιαμφισβήτητη.

Η «απόλυτη» Ελληνίδα ποπ σταρ έχει ερμηνεύσει σημαντικές επιτυχίες, οι οποίες δε φέρουν την υπογραφή του γνωστού δημιουργού. Από τα πρώτα της χρόνια στη μουσική σκηνή και το «Απαγορευμένο» έως την Eurovision, η καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση και η μουσική της διαδρομή είναι αρκετά σημαντική.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας / Φωτογραφία: NDP

Με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα και την επιλογή της δημοφιλής τραγουδίστριας να χρησιμοποιήσει σε ανακοίνωσή της έναν στίχο από ένα τραγούδι που δεν έχει τη μουσική ή στιχουργική υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, το «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει», ας δούμε κάποια γνωστά τραγούδια τα οποία ερμήνευσε, τα οποία δεν έχει γράψει ο γνωστός δημιουργός.

Άννα Βίσση: Τα τραγούδια που ερμήνευσε, τα οποία δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, η Άννα Βίσση συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμήνευσε τραγούδια που συνέβαλαν στην καθιέρωσή της στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Ο Σταύρος Κουγιουμτζής ήταν ένας από τους ανθρώπους που της έδωσαν την ευκαιρία να ξεχωρίσει, μέσα από τραγούδια όπως το «Σ’ αγαπώ» και το «Στα χρόνια της υπομονής».

Το 1977, η Άννα Βίσση κέρδισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η Άννα Βίσση τραγούδησε το «Αυτός που περιμένω» του Σπύρου Βλασσόπουλου και το «Κίτρινο γαλάζιο» του Τάκη Μπουγά.

Ακολούθησε το άλμπουμ «Απαγορευμένο», το οποίο κυκλοφόρησε το 2008. Πρόκειται για έναν δίσκο που δείχνει την καλλιτεχνική αυτονομία της Άννας Βίσση.

Η Άννα Βίσση ερμήνευσε το «Μακριά κι αγαπημένοι», στο οποίο έγραψε εκείνη τη μουσική, ενώ οι στίχοι είναι της Μυρτώς Κοντοβά.

Επίσης, ανάμεσα στα τραγούδια από το συγκεκριμένο δίσκο ξεχώρισε αρκετά και το «Στην Πυρά», σε μουσική Alex Papaconstantinou και στίχους Μυρτώς Κοντοβά.

Μάλιστα, ο στίχος «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει», ο οποίος απέκτησε ιδιαίτερο νόημα έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ανήκει στο τραγούδι «Κόντρα», το οποίο έχει μουσική του Dan Wilson και στίχους της Μυρτώς Κοντοβά.

Η καλλιτεχνική διαδρομή της Άννας Βίσση χωρίς τον Νίκο Καρβέλα αποτυπώνεται και στις συμμετοχές της στη Eurovision. Το 1982 εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη», σε μουσική και στίχους της ίδιας της τραγουδίστριας.