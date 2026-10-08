Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Άννας Βίσση, μίλησε για την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ελληνίδας ποπ σταρ και του Νίκου Καρβέλα, μετά τη συναυλία της δημοφιλούς τραγουδίστριας ΟΑΚΑ.

Αρχικά, ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε τη θλίψη του για την ένταση που επικρατεί μεταξύ του καλλιτεχνικού ζευγαριού, λέγοντας ότι: «Και ο Νίκος ο Καρβέλας και η Άννα Βίσση, συνηθίζω να λέω, καλλιτεχνικά είναι σιαμαίοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας και δεν είναι ωραίο αυτό το οποίο γίνεται. Εμείς θέλουμε να τους ακούμε, να τους απολαμβάνουμε, δηλαδή, πάνω στη σκηνή. Δε θέλουμε να είναι σε αντιδικία», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.

«Η σύγκρουση προϋπήρξε μία εβδομάδα πριν από τη συναυλία»

Μιλώντας για την υπόθεση, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σημειώσε: «Η σύγκρουση προϋπήρξε μία εβδομάδα πριν από τη μεγαλειώδη συναυλία. Διότι ενώ υπήρχε μία καλή σχέση και τα πράγματα έβαιναν σωστά και χωρίς αντιδικίες και έριδες, την τελευταία εβδομάδα υπήρξε από την πλευρά του κυρίου Καρβέλα αξίωση οικονομικής φύσεως, η οποία δεν στηριζόταν πουθενά. Ούτε στον νόμο, ούτε σε κάποια σύμβαση».

Όπως τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε και να αναγνωρίσουμε ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι ο πνευματικός δημιουργός του 95% των τραγουδιών της Άννας Βίσση. Από εκεί και πέρα όμως το πνευματικό δικαίωμα το έχει μεταβιβάσει ο κύριος Καρβέλας στην αυτοδιαχειρήση, που είναι ένας συλλογικός μη κεντροσκοπικός οργανισμός ο οποίος εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Το ηθικό δικαίωμα το κράτησε ο κ. Καρβέλας, γιατί δε μεταβιβάζεται αλλά οποιαδήποτε οικονομική αξίωση υπήρχε, καταβλήθηκε από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής».

«Το κλίμα ήταν πολύ άσχημο σε σημείο να εκτοξεύονται και απειλές ότι θα γίνει προσπάθεια από τον Νίκο Καρβέλα να ματαιωθεί η συναυλία».

Και συμπλήρωσε: «Ζητάει κάτι το οποίο δεν είναι συμφωνημένο στη συγκεκριμένη συναυλία και υπήρχε στο παρελθόν. Όταν έγινε στο Καλλιμάρμαρο ή στο Ηρώδειο η συναυλία, είχαν συμφωνήσει προφορικά με την Άννα Βίσση μία πλουσιοπάροχη συμφωνία, ότι αν υπήρχε και έπαιρνε αμοιβή η Άννα Βίσση, τα μισά θα τα έπαιρνε ο Νίκος Καρβέλας».

«Η Άννα Βίσση, μου απαγόρευσε να πάρω τηλέφωνο τον Νίκο Καρβέλα»

«Το θέμα ξεκίνησε από καθαρά διαφωνία επί των οικονομικών. Τα οικονομικά ζητήματα προκαλούν τους πολέμους. Αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική διαφορά, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ», είπε ο δικηγόρος της Άννας Βίσση.

Όπως σημείωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η Άννα Βίσση είναι πολύ στενοχωρημένη με αυτή την υπόθεση, λέγοντας ότι: «Η Άννα Ηβήση είναι στενοχωρημένη με τη στάση του. Ο Νίκος ο Καρβέλας μπορεί να αισθάνεται ότι είναι αδικημένος. Εγώ ήθελα να μεσολαβήσω και τώρα, ήθελα να μεσολαβήσω και αυτή τη στιγμή, να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να του πω, "Νίκο, έλα να μιλήσουμε, έλα στο γραφείο να τα πούμε". Όταν όμως μου το απαγορεύει η Άννα Βίσση και η Σοφία Κούστα, λέγοντάς μου ότι "τελειώνει η δική σου παρέμβαση ως ένας άνθρωπος κοινής εμπιστοσύνης τελειώνει εδώ, πλέον θα πάμε στα δικαστήρια". Θα είμαι πολύ ευτυχισμένος, ειλικρινά, εάν αυτή τη στιγμή μπορέσουμε, και μου δώσουν τη δυνατότητα μιλήσουμε με τον Νίκο και τη δικηγόρο του και τελειώσουμε αυτή την ιστορία».