Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ

«250.000 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί» – Η ανακοίνωση της εταιρείας

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Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η D&A Live Concerts απαντά σε ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα για οικονομικές εκκρεμότητες σχετικά με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Η εταιρεία δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της προς τους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένου του Καρβέλα.
  • Έχει καταβληθεί ποσό 250.000 ευρώ στην AUTODIA ως προκαταβολή για πνευματικά δικαιώματα.
  • Δεν υπάρχει καμία άλλη συμφωνία ή οφειλή προς τον Καρβέλα πέρα από τα πνευματικά του δικαιώματα.
  • Η D&A Live Concerts επιφυλάσσεται για νομικές ενέργειες αν συνεχιστούν οι ανακριβείς ισχυρισμοί.

Στο θέμα που έχει προκύψει γύρω από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ τοποθετείται η εταιρεία D&A Live Concerts, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα σχετικά με οικονομική εκκρεμότητα.

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας ξεκαθαρίζει πως έχει τηρήσει στο ακέραιο όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους συνεργάτες και συντελεστές της συναυλίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη συμφωνία ή οφειλή προς τον συνθέτη, πέρα από τα ποσά που προβλέπονται για τα πνευματικά του δικαιώματα.

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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η D&A Live Concerts απευθύνθηκε στην AUTODIA, τον οργανισμό στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προχώρησε στην καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής.

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Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 καταβλήθηκε στην AUTODIA ποσό 250.000 ευρώ ως προκαταβολή, ενώ μετά την οριστική εκκαθάριση, η οποία θα γίνει βάσει του set list της συναυλίας, θα καταβληθεί στον Νίκο Καρβέλα το ποσό που προβλέπεται από τη σχετική σύμβασή του με τον οργανισμό.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει πως δεν έχει συνάψει με τον συνθέτη καμία άλλη συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά τη συγκεκριμένη συναυλία ή οποιαδήποτε άλλη συναυλία ή παράσταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής:

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

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Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την AUTODIA.

Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του;

Νίκος Καρβέλας

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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